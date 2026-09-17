Ana Carolina de Maria Demi Lovato





































* Escrito por Ana Carolina de Maria

Demi Lovato encerrou, na noite desta quarta-feira (16), sua passagem pelo Brasil com a “It’s Not That Deep Tour” e alcançou uma marca especial: 30 shows realizados no país. A despedida aconteceu em São Paulo, diante de uma casa completamente lotada e de fãs que cantaram todas as músicas do início ao fim.

A relação de Demi com o público brasileiro não é novidade. A cantora chegou ao país inicialmente para o Rock in Rio, em um dia que teve ingressos esgotados e uma plateia que acompanhou cada faixa de seu repertório. Depois, desembarcou em São Paulo para dois shows da turnê, que também tiveram ingressos esgotados em poucos minutos.

Ao longo dos anos, Demi já deixou claro o carinho que sente pelo Brasil. E, se os Lovatics brasileiros nunca soltaram a mão da artista, ela também continua retribuindo esse amor.

Surpresas para os Lovatics

Além dos grandes sucessos da carreira, Demi decidiu presentear os fãs com músicas que não costumam aparecer no repertório. No show do dia 15, a cantora surpreendeu ao apresentar “My Love Is Like a Star”, faixa que marcou uma geração de fãs.





Já na noite de encerramento, veio uma surpresa ainda maior: Demi cantou “In Case”ao vivo pela primeira vez, levando o público à loucura.

A resposta dos fãs foi imediata. Com a casa cheia, em alguns momentos, a voz da própria Demi quase desaparecia diante do coro dos Lovatics, que cantavam cada palavra junto com a artista.

Vocais, dança e muita energia

No palco, Demi entregou tudo o que se espera de uma grande apresentação: vocais potentes, dança, presença de palco e um balé que ajudou a transformar o show em um espetáculo completo.

Do outro lado, os Lovatics brasileiros fizeram a sua parte. A energia da plateia acompanhou Demi durante toda a apresentação e mostrou, mais uma vez, a força da conexão entre a cantora e seus fãs no país.

Ao completar 30 shows no Brasil, Demi Lovato encerra mais um capítulo de uma relação construída ao longo de anos. Uma relação em que a cantora sabe que pode contar com seus fãs e que os fãs também sabem que, quando se trata do Brasil, Demi continua fazendo questão de estar por perto.