Reprodução/Internet Globo estreará Agro - O Desafio na noite de 15 de novembro

A Globo reservou as noites de domingo para uma nova investida comercial no agronegócio. Em 15 de novembro, depois do Fantástico, a emissora estreia Agro - O Desafio, reality criado para atrair investimentos publicitários de empresas do setor. A primeira temporada terá cinco edições e, inicialmente, ficará restrita a Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

A Folha de S.Paulo revelou que acolocou seis cotas de patrocínio no mercado, cada uma no valor de R$ 1,7 milhão. As gravações começam no fim de setembro. A emissora também reservou as tardes de sábado para um programa especial de bastidores da competição. As edições do reality ficarão disponíveis no Globoplay após a transmissão.

Agro - O Desafio terá edição regional

A dinâmica de Agro - O Desafio terá elementos semelhantes aos de O Aprendiz, formato comandado por Donald Trump nos Estados Unidos e que ganhou uma versão brasileira na Record nos anos 2000. Roberto Justus e João Doria estiveram à frente da atração no país. Na nova produção, 12 participantes formarão duplas e terão de solucionar problemas relacionados ao agronegócio.

Entre os desafios previstos estão questões como o pagamento de fornecedores e outras situações do setor. A vitória ficará com quem demonstrar maior capacidade de negociação. "As eliminações não seguem uma regra fixa e podem acontecer quando ninguém espera, quebrando a previsibilidade do jogo. Mais do que revelar a dupla que chegará à final e o ganhador, o formato foi criado para surpreender quem participa e emocionar quem acompanha a jornada", diz o plano comercial.

A apresentação de Agro - O Desafio ainda não tem um nome definido. A Globo pretende escolher uma personalidade conhecida no Centro-Oeste para comandar a competição. A produção chegará primeiro ao público da região e terá cinco edições em sua temporada inicial. Além da transmissão aos domingos, depois do Fantástico, o reality também poderá ser acompanhado pelo Globoplay após a exibição na televisão.

Com a estreia marcada para novembro, a Globo usará a competição para testar uma produção diretamente associada ao agronegócio em sua programação regional. O projeto combinará provas de negociação, desafios ligados ao setor e eliminações sem uma regra fixa. A primeira temporada terá apenas cinco episódios, acompanhados por uma atração de bastidores aos sábados, e chegará ao Globoplay depois de cada transmissão realizada nas noites de domingo pela televisão aberta.