Reprodução/Internet Estefanía Villarreal interpretou Celina Ferrer em Rebelde

A ex-integrante de Rebelde, ou RBD, Estefanía Villarreal, 39 anos, que ficou famosa por dar vida a Celina Ferrer na versão mexicana da novela, voltou a se pronunciar nas redes sociais após preocupar os fãs no começo do mês ao publicar um forte desabafo sobre saúde emocional.

Por meio dos stories de seu Instagram, nesta terça-feira (15), a intérprete apareceu para tranquilizar seus seguidores. A atriz mexicana explicou que não imaginava a repercussão que o desabafo sobre o diagnóstico de depressão teria e destacou que está acompanhada e recebendo todos os cuidados necessários.

“Eu não dimensionei tudo o que a minha publicação anterior poderia gerar e nunca foi minha intenção alarmar vocês. É verdade que me senti sobrecarregada e que, por meio deste espaço, consegui ser sincera sobre como realmente estou me sentindo”, iniciou.

Reprodução/Instagram Estefanía Villarreal interpretou Celina Ferrer em Rebelde

Ainda durante o relato, a famosa reconheceu que passou por um momento em que se sentiu sobrecarregada e contou que encontrou nas redes uma forma de falar abertamente sobre como estava se sentindo naquele momento.

Agradeço de coração a quem esteve por perto e, de tantas formas, me fez sentir que não estou sozinha. Quero que saibam que estou acompanhada, sendo cuidada e me dando o tempo necessário para recuperar a calma e ficar melhor. Obrigada por estarem atentos, pelas mensagens e por tanto carinho. Estefanía Villarreal, atriz de RBD.





Desabafo

No domingo (6), a atriz publicou um story falando sobre sua saúde emocional. Na mensagem, Estefanía mencionou estar enfrentando uma batalha contra a depressão e a ansiedade já há algum tempo.

"Se amanhã perco a batalha contra a depressão e a ansiedade, quero que saibam que tentei ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa namorada, uma boa amiga, uma boa humana. Mas, mãe, sua pequena já não aguenta mais", disse.

Reprodução/Internet Estefanía Villarreal faz desabafo nas redes sociais

A publicação rapidamente ganhou notoriedade entre os fãs, que demonstraram preocupação com a ausência de novas informações sobre Estefanía e fizeram apelos para que amigos, familiares e colegas tentassem entrar em contato com a atriz o mais rápido possível.

Vale destacar que a atriz se tornou conhecida internacionalmente ao dar vida a Celina Ferrer, melhor amiga de Mía Colucci, personagem interpretada por Anahí na novela mexicana. Na trama, a personagem de Estefanía trouxe diversos temas polêmicos para discussão, já que alguns assuntos abordados hoje com mais naturalidade ainda eram ignorados na época.



