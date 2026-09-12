Reprodução/Internet Galvão Bueno decidiu encerrar sua participação societária na N Sports

Galvão Bueno deixará de ser sócio da NSports depois de discordar da decisão da empresa de levar à Justiça uma disputa comercial contra o SBT. O canal esportivo, parceiro da emissora na transmissão da Copa do Mundo, pede o bloqueio de R$ 40 milhões das contas da rede por lucros que afirma não terem sido repassados. O narrador havia defendido uma solução negociada para a divergência entre as companhias.

Antes da abertura do processo,enviou uma carta às filhas de Silvio Santos (1930-2024) e à diretoria do SBT para explicar sua posição. O documento foi encaminhado na quarta-feira (02), nove dias antes de a NSports recorrer à Justiça. Na ocasião, o comunicador informou que abriria mão da integralização de sua participação societária caso a divergência avançasse para um litígio entre as empresas parceiras.

Galvão Bueno rejeita caminho judicial contra SBT

“Já comuniquei aos sócios que, se a divergência com o SBT seguir para o litígio, vou abrir mão dessa integralização e encerrar minha parceria com a NSports”, afirmou.também relatou ter ressalvas sobre decisões estratégicas e financeiras adotadas pela empresa. Entretanto, apontou como sua principal discordância a maneira escolhida pelo canal para tratar os resultados comerciais obtidos durante a parceria com o SBT na Copa do Mundo. A informação é da Folha de S.Paulo.

“Tenho ressalvas sobre decisões estratégicas e financeiras da empresa, mas minha principal discordância está na forma escolhida para tratar os resultados comerciais da Copa do Mundo com o SBT. Para mim, divergências entre parceiros se resolvem com diálogo e negociação — não na Justiça”, declarou o apresentador. Na carta, ele também ressaltou que não pretendia vincular sua imagem a uma disputa judicial contra a emissora da família Abravanel.

O narrador afirmou que apassou a ser associada diretamente à sua imagem no mercado e entre os telespectadores. Por esse motivo, demonstrou preocupação com a repercussão do processo. “Para o público e grande parte do mercado, a NSports é ‘a TV do Galvão’. Não aceito que, depois do que construímos na Copa do Mundo, fique a imagem de que ‘a TV do Galvão’ está processando o SBT”, escreveu.

também disse ter sido surpreendido pela adoção de uma medida durante as conversas entre representantes das duas empresas. Segundo ele, sua equipe recebeu orientação para incentivar uma nova rodada de negociação. O comunicador afirmou que também se posicionou contra notificações extrajudiciais encaminhadas ao SBT, às agências e aos clientes. “Não concordo, não compactuo e não quero fazer parte desse tipo de prática”, registrou no documento enviado à emissora.