Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira entrega receita para a felicidade em novo vídeo.

Paolla Oliveira, de 44 anos, compartilhou uma sequência de flagras de momentos descontraídos de sua rotina longe dos sets de gravação. No vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (11), a atriz surge dançando e mostrando todo o seu suingue em diferentes ritmos e situações.

"Quer me ver feliz? Me deixa assim", escreveu a artista na legenda da publicação. Nas imagens, ela aparece esbanjando energia e molejo em rodas de samba e de forró, shows e até nos bastidores de gravações de programas de entrevistas.

Nos comentários da publicação, fãs rasgaram elogios à leveza e animação da atriz. "Viver a vida no estilo de Paolla Oliveira", escreveu uma. "Amo a sua felicidade", disse outra. "Felicidade transbordando pelos poros! Amo te ver assim", declarou um terceiro seguidor de Paolla.

Vale destacar que a dança é uma das grandes paixões da vida da artista. Com seu samba no pé, Paolla se consolidou como uma das Rainhas de Bateria mais icônicas do Carnaval do Rio de Janeiro. No total, ela desfilou à frente da bateria da Grande Rio por sete anos: de 2009 a 2010 e, posteriormente, entre 2020 e 2025.

Na "Dança dos Famosos", Paolla alcançou um feito inédito: foi campeã do quadro por duas vezes. A primeira vitória ocorreu em 2009, enquanto a segunda foi em 2021. Com esses dois troféus, a atriz se consagrou como a única bicampeã da história da competição.

Além do samba e do forró, a artista costuma dançar salsa, zouk e outros ritmos latinos.





Carro perdido em shopping

Paolla Oliveira enfrentou um perrengue chique nesta quinta-feira (11), em um shopping do Rio de Janeiro. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou com os seguidores que havia perdido o próprio carro depois de uma ida ao cinema.

Filmada por uma amiga, Paolla aparece circulando pelo estacionamento enquanto procura o veículo. "Quem nunca perdeu o carro no estacionamento?", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nas imagens, a atriz surge bem-humorada, procurando o veículo pelos diferentes pisos do local. Em determinado momento, ela fica em dúvida sobre qual caminho seguir e pergunta: "Será que é pro outro lado?". A confusão continua e arranca boas risadas das amigas.

Por fim, após alguns minutos de procura, a atriz encontra o carro. "Ali, agora é", disse aliviada.