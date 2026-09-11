Acervo pessoal Daniel Del Sarto celebra febre dos anos 80 dentro e fora do palco

Os anos 80 voltaram com força às redes sociais.

Cabelos volumosos, maquiagens marcantes, roupas coloridas e poses características da época passaram a aparecer em conteúdos que recriam a estética de uma das décadas mais lembradas da cultura pop.

Para Daniel Del Sarto, porém, essa viagem no tempo já faz parte da rotina antes mesmo da nova febre da internet.

O ator está em cartaz com “Anos 80 – Uma Experiência PLOC”, espetáculo que celebra a música, a estética e a memória afetiva do período.

Enquanto usuários das redes sociais experimentam como seriam naquela época, Daniel acompanha nos palcos a reação de quem realmente viveu aqueles anos e também de gerações que conheceram suas referências posteriormente.

Para ele, a atual retomada não chega a ser uma surpresa.

A experiência com o espetáculo mostra que músicas, comportamentos e referências dos anos 80 continuam despertando uma identificação particular no público.

“Os anos 80 estão em alta porque são simplesmente sensacionais. Nós, que estamos vivendo isso intensamente com o espetáculo Anos 80 – Uma Experiência PLOC, a cada viagem, que são nossas sessões no teatro, saímos energizados e realizados com a paixão com que a plateia embarca no texto, nas canções e se entrega inteira”, conta Daniel.

Plateia também entra na viagem

A relação com o público é uma das características da montagem.

A experiência não permanece restrita aos atores no palco: durante as apresentações, espectadores levantam, dançam e acompanham músicas que fizeram parte de diferentes momentos daquela geração.

No final, essa interação se torna ainda maior.

Parte da plateia chega a subir ao palco durante um medley dedicado às canções que marcaram a infância nos anos 80.

Entre elas estão “Superfantástico”, “Piuí Abacaxi”, “Lindo Balão Azul”, “Lua de Cristal” e “Plunct Plact Zum”, músicas que continuam reconhecidas mesmo décadas depois de seus lançamentos.

“Algo diferente acontece nessa celebração teatral que faz o público sair muito tocado. E a gente também”, completa o ator.

A reação ajuda a explicar por que a década continua reaparecendo na moda, na música, no audiovisual e, agora, novamente nas redes sociais.

Para quem viveu o período, existe o componente da nostalgia.

Para públicos mais jovens, a estética também funciona como uma descoberta de referências que continuam circulando na cultura popular.

Dos palcos para as redes sociais

A coincidência entre a trend e a temporada do espetáculo cria uma espécie de encontro entre duas formas de revisitar o passado.

Na internet, recursos digitais permitem que usuários recriem visuais inspirados nos anos 80.

No teatro, a proposta passa pela música, pelas histórias e pela experiência coletiva.

No caso de Daniel Del Sarto, essa relação acontece diretamente com uma plateia que responde às referências em tempo real.

A identificação aparece nas músicas cantadas em conjunto, nas lembranças despertadas pelo espetáculo e na disposição do público para participar da apresentação.

Em um momento no qual os anos 80 voltam a despertar curiosidade nas redes, o ator mostra que algumas referências culturais não precisam necessariamente ser redescobertas: elas permaneceram presentes para diferentes gerações.

“Anos 80 – Uma Experiência PLOC” segue em temporada até 20 de setembro, no Teatro Eduardo Kraichete, em Niterói. As apresentações acontecem às sextas-feiras, às 20h30, e aos sábados e domingos, às 20h.