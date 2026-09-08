Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira abre álbum de fotos e mostra clique da infância.

Paolla Oliveira encantou os seguidores nesta terça-feira (8) ao abrir um álbum de fotos com registros do feriadão. Aos 44 anos, a atriz também chamou a atenção dos fãs ao compartilhar uma foto da infância, aproveitando a trend de famosas que estão usando inteligência artificial para criar versões de si próprias ostentando visuais da década de 80.

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Para abrir o carrossel, a atriz, que nasceu em 1982, escolheu uma foto 3x4. Na imagem, ela aparece ainda na infância, com um corte de cabelo com franja, bem típico dos anos 80, e uma jaqueta de couro combinada com uma camisa branca.

A sequência de fotos também contou com cliques recentes, capturados durante o feriadão de 7 de setembro. Nos registros, Paolla surge em momentos descontraídos, brincando com seu cachorro, Marley, na área externa de sua mansão, localizada no Rio de Janeiro. A atriz também posou sorridente, descansando em espreguiçadeiras à beira da piscina.

“Mais alguém perdido tentando voltar pra vida depois desse feriadão? Tô entre os anos 80 e 2000”, escreveu a beldade na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores da artista deixaram mensagens divertidas. “Eu amo desde essa época e eu nem tinha nascido”, escreveu um sobre a foto da atriz na infância. “A mulher é bonita desde sempre”, elogiou outro. “Sempre foi linda”, disse um terceiro fã da atriz.





Paolla Oliveira é detonada por fãs de Virginia

Na última semana, Paolla Oliveira se envolveu em uma polêmica envolvendo Anitta e Virginia Fonseca. Tudo começou neste domingo (6), quando a Grande Rio confirmou a cantora como a nova Rainha de Bateria para o Carnaval 2027. Na ocasião, Paolla demonstrou apoio público à Anitta, ignorando completamente a passagem de Virginia pelo posto.

"Seja feliz e grandiosa como você é em tudo o que faz e como a Grande Rio e Caxias merecem", escreveu Paolla em uma postagem de Anitta.







O comentário foi interpretado por alguns fãs de Virginia, como uma provocação ou tentativa de ignorar o reinado dela na Grande Rio."Para mim, é um recado bem claro: você pode ter seguidores, pode ter dinheiro, pode ter fama… mas admiração de verdade é só pra quem tem talento", escreveu um usuário do X. "Elas fingindo que a Virgínia não existiu", pontuou outro. "Gosto demais da Anitta e Paolla, fico com pena da Virgínia mesmo ela sendo doida das bets", declarou um terceiro internauta.

Vale destacar que, durante a passagem da influenciadora pela agremiação carioca, internautas apontaram supostos momentos de desconforto e olhares de desprezo de Paolla Oliveira para ela. Apesar disso, a atriz nunca fez nenhum comentário negativo público sobre Virginia.