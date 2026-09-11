Aryanne Almeida Helga Nemetik é indicada ao Prêmio Shell por viver Fafá de Belém

Aos 24 anos de carreira, Helga Nemetik vive um momento especial de reconhecimento artístico.

No palco, a atriz dá vida a Fafá de Belém em sua fase adulta e de explosão artística em “Fafá de Belém, o Musical”, superprodução que celebra os 50 anos de carreira da cantora paraense e revisita sua trajetória pessoal e artística em diferentes fases.

A montagem, idealizada por Jô Santana, tem texto e roteiro musical de Gustavo Gasparani e Eduardo Rieche e direção artística de Gasparani.

A história é construída a partir de três momentos da vida de Fafá: a infância em Belém, a formação da cantora e a consolidação de sua carreira, além da maturidade da artista.

Para Helga, o papel representa também uma oportunidade de revelar ao público uma faceta que nem sempre esteve no centro de sua trajetória.

Conhecida por trabalhos na televisão e pela comédia, a atriz vem recebendo mensagens de espectadores que se surpreendem ao descobrir sua força no teatro musical.

“Estou muito feliz com a receptividade do público. Em Belém, recebi muitas mensagens de pessoas me elogiando, dizendo que estavam encantadas com meu trabalho no teatro musical e que não conheciam esse meu lado além da comediante da televisão. Fiquei muito emocionada”, conta.

Indicação chega após 24 anos de carreira

A experiência ganhou ainda um reconhecimento importante da crítica especializada: Helga está entre as indicadas ao Prêmio Shell de Teatro, na categoria Melhor Atriz, na 37ª edição da premiação.

A indicação aparece como um marco em uma carreira construída ao longo de mais de duas décadas.

“A indicação ao Prêmio Shell foi uma grata surpresa para mim. Eu não esperava. Em 24 anos de carreira, é de fato uma grande coisa. A indicação já vale muito e, depois de tantos anos, é a certeza de que estou no caminho certo”, afirma a atriz.

A turnê também tem proporcionado encontros simbólicos para Helga.

O espetáculo passou por Belém, cidade natal de Fafá, onde foi apresentado no histórico Theatro da Paz.

Para a atriz, receber o retorno do público paraense foi especialmente marcante, inclusive com mensagens de espectadores pedindo que a montagem retornasse à cidade.

“Foi muito especial poder pisar no Theatro da Paz e, depois, receber tantas mensagens do público de Belém pedindo para eu voltar. É uma sensação muito bonita perceber que o trabalho chegou às pessoas e que elas enxergaram essa Fafá que construí no palco.”

Musical segue em turnê pelo país

Depois da passagem pelo Maranhão, onde esteve em cartaz no Theatro Arthur Azevedo até 30 de agosto, “Fafá de Belém, o Musical” segue sua circulação pelo país.

As próximas apresentações acontecem em Belo Horizonte, nos dias 18 e 19 de setembro, no Sesc Palladium.

Ao interpretar uma das maiores vozes da música brasileira, Helga encontra uma personagem que exige mais do que canto e presença cênica.

A atriz precisa reconstruir no palco uma mulher marcada pela Amazônia, pela música popular brasileira, pela política, pela cultura e por uma personalidade que atravessou cinco décadas.

O trabalho também coloca em evidência a versatilidade de uma artista que, embora seja conhecida por boa parte do público por sua atuação na televisão e na comédia, possui uma trajetória de mais de duas décadas.

É justamente no encontro entre a história de Fafá de Belém e uma nova etapa de sua própria carreira que Helga Nemetik encontra um dos momentos mais significativos de sua trajetória.

A indicação ao Prêmio Shell chega acompanhada da descoberta, por parte de novos espectadores, de uma vertente de seu trabalho que a atriz ainda tem muito a revelar.