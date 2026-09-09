Reprodução Instagram Renata Domínguez admite possibilidade de voltar às novelas após oito anos

Longe das novelas há oito anos, Renata Domínguez, de 46 anos, começa a enxergar um novo capítulo em sua trajetória profissional. Em conversa com o PLAY VIEWS durante o primeiro final de semana do Rock in Rio, a atriz explicou que decidiu colocar a carreira em segundo plano para realizar o sonho de ser mãe e viver intensamente os primeiros anos da filha, Giulia, fruto do casamento com o empresário Leandro Gléria.

Conhecida por trabalhos em novelas da Record, como “Bicho do Mato” e “Amor e Intrigas”, Renata contou que a decisão de interromper a rotina profissional foi necessária diante das dificuldades que enfrentou para engravidar. Segundo ela, a maternidade era um desejo antigo e, por isso, optou por se dedicar integralmente à filha.

“Eu pausei minha vida profissional para tentar realizar o sonho de ser mãe, que foi algo que foi bem difícil, quase não consegui. Mas Deus abençoou. Eu tive que parar mesmo para focar nisso, senão eu não realizaria esse sonho”, afirmou.

Falta de rede de apoio

Depois do nascimento de Giulia, Renata também precisou lidar com a distância da família. Morando em São Paulo, enquanto os parentes estavam no Rio de Janeiro, a atriz explica que não contava com uma grande rede de apoio para conciliar a maternidade com os compromissos profissionais.

Hoje, aos três anos, Giulia já frequenta a escola. A nova rotina permitiu que Renata recuperasse parte do tempo para si e começasse a olhar novamente para a profissão. A atriz admite que, depois de anos totalmente dedicada à maternidade, voltou a sentir falta dos sets.

“Eu me sinto hoje muito abençoada por ter conseguido viver com plenitude a maternidade. Eu sei que esse vínculo que a gente construiu ao longo desses três anos, ela vai levar como base da vida dela, do resto da vida dela”, declarou.

Atriz sente vontade de voltar

Com a filha na escola, Renata revela que uma vontade antiga começou a reaparecer. Ela ainda não confirma um novo trabalho, mas reconhece que o desejo de atuar está cada vez mais forte.

“Esse ano ela entrou na escola e eu tô conseguindo ter mais tempo para mim, conseguindo me organizar, e aí eu comecei a sentir falta. Eu comecei a sentir saudade. Tem uma vozinha aqui dentro de mim me cutucando para voltar”, disse.

A atriz resume o atual momento como uma transição. Se antes a maternidade preenchia completamente sua rotina, agora a atuação voltou a ocupar espaço em seus planos.

“Então, acho que está começando a chegar a hora de voltar, está começando a fazer muita falta para mim. Porque até então eu estava muito preenchida. Esse ano eu estou começando a me balançar”, afirmou.

O último trabalho de Renata Domínguez em novelas foi “Deus Salve o Rei”, da TV Globo, exibida em 2018. Na trama, ela interpretou Belisa.







