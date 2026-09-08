Fagner Vilela - iG Camila Rodrigues explica pausa na TV e revela papel dos sonhos





Camila Rodrigues, de 43 anos, conversou com o iG durante o Rock in Rio nesta última segunda-feira (7) e comentou a repercussão dos vídeos que publica nas redes sociais. Com conteúdos sobre autocuidado, maternidade e situações do cotidiano, a atriz tem conquistado o público ao compartilhar opiniões e experiências pessoais de forma direta.

Segundo Camila, a liberdade para abordar determinados assuntos está relacionada à maturidade. “Eu acho que tem muito a ver com a idade. Você começa realmente a falar coisas, não é sem filtro. Eu acho que não atinjo ninguém, não desrespeito ninguém”, afirmou. Para ela, os anos de experiência também ajudam a tratar de temas que muitas pessoas gostariam de discutir, mas ainda não se sentem à vontade para expor.

A atriz contou que o retorno das mulheres tem sido especialmente positivo. Camila disse receber mensagens de seguidoras que se identificam com seus relatos e enxergam nela uma espécie de amiga virtual.





A repercussão também transformou a produção dos vídeos em uma experiência pessoal para Camila. “Eu acho que eu quebrei esse bloqueio e está sendo gostoso. É quase uma terapia para mim, fazer os vídeos, escutar as histórias e ver os comentários”, explicou.

Novos projetos

Longe das novelas há cerca de um ano, Camila revelou que aproveitou o período para investir em novos projetos e também se dedicar à família. A atriz, que vinha de uma sequência de trabalhos na Record, contou que está preparando um estúdio de podcast, pretende lançar o próprio programa e cursa bacharelado em teatro.

Ela também vai começar a ministrar um curso de interpretação para televisão. Para Camila, a pausa nas produções permitiu explorar atividades que seriam mais difíceis de conciliar durante uma novela. “Como eu trabalhei uma atrás da outra, eu acho que eu precisava também: calma, né? Cuidar do meu filho, estar na minha casa”, afirmou.

Apesar da nova fase, a atriz garante que continua interessada em voltar aos sets. “Eu amo, uma das coisas que eu mais tenho prazer em fazer é estar num set de gravação. Então, daqui a pouco voltamos”, declarou.

Camila quer viver vilã atual

Com personagens em produções bíblicas e contemporâneas no currículo, Camila Rodrigues revelou que ainda tem um papel dos sonhos na televisão: interpretar uma grande vilã em uma trama contemporânea.

“Eu gostaria de fazer vilã, mas vilã não de época. Eu queria fazer uma vilãzona, assim, tipo, atual”, contou. Camila também acredita que está vivendo um momento profissional em que pode assumir personagens mais densos.



