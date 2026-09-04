Grazi Massafera, de 44 anos, se consolidou como uma das maiores atrizes de sua geração na teledramaturgia brasileira. Entre os muitos bens conquistados pela artista, um se destaca: sua mansão, localizada em São Conrado, no Rio de Janeiro.
Apesar de manter a discrição quando o assunto é sua vida pessoal, Grazi costuma compartilhar alguns detalhes de sua casa por meio de postagens nas redes sociais, onde também mostra um pouco da sua rotina. A atriz se mudou para o imóvel após deixar o apartamento que morava, em outra região da capital carioca.
Um refúgio no Rio de Janeiro
O projeto do lar de Grazi Massafera foi elaborado por um requisitado escritório de arquitetura carioca. A proposta adotada foi um estilo conceitual, marcado por materiais rústicos e plantas distribuídas pelas áreas internas e externas da mansão.
A propriedade conta com ambientes amplos e prioriza o conforto, a iluminação natural e o contato direto com a natureza.
Um dos grandes destaques do imóvel é a sala construída com grandes paredes de vidro, que permitem a entrada da luz e proporcionam uma visão direta do quintal. O ambiente é decorado com sofás amplos e um piano. Livros, esculturas, quadros e álbuns de fotografias aparecem na decoração, além de uma obra do fotógrafo Henrique Schiefferdecker.
Um outro cômodo que chama a atenção na mansão é o closet. Trabalhando em tons claros, especialmente o branco, o local é ideal para manter todos os looks da atriz organizados.
Área externa e piscina
Fora da mansão, o luxo continua. O espaço externo da casa conta com uma piscina cercada por plantas e várias espreguiçadeiras, ideias para apreciar os dias de sol em meio à natureza. As grandes paredes de vidro da sala que interligam os ambientes, dão a impressão de que a propriedade é ainda maior.
A residência também possui um espaço utilizado para a prática de yoga. Nas redes sociais, Grazi já compartilhou momentos de treinos no local, voltado para o bem-estar. Os animais da artista também já surgiram em alguns desses registros, aproveitando o ambiente.
Solteira, a atriz vive no local com a filha, Sophia, de 14 anos, fruto de seu casamento com o ator Cauã Reymond. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em 2013, após seis anos.