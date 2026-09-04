Reprodução/Instagram Grazi Massafera vive em mansão no Rio de Janeiro.

Grazi Massafera, de 44 anos, se consolidou como uma das maiores atrizes de sua geração na teledramaturgia brasileira. Entre os muitos bens conquistados pela artista, um se destaca: sua mansão, localizada em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Apesar de manter a discrição quando o assunto é sua vida pessoal, Grazi costuma compartilhar alguns detalhes de sua casa por meio de postagens nas redes sociais, onde também mostra um pouco da sua rotina. A atriz se mudou para o imóvel após deixar o apartamento que morava, em outra região da capital carioca.

Um refúgio no Rio de Janeiro

O projeto do lar de Grazi Massafera foi elaborado por um requisitado escritório de arquitetura carioca. A proposta adotada foi um estilo conceitual, marcado por materiais rústicos e plantas distribuídas pelas áreas internas e externas da mansão.

A propriedade conta com ambientes amplos e prioriza o conforto, a iluminação natural e o contato direto com a natureza.

Um dos grandes destaques do imóvel é a sala construída com grandes paredes de vidro, que permitem a entrada da luz e proporcionam uma visão direta do quintal. O ambiente é decorado com sofás amplos e um piano. Livros, esculturas, quadros e álbuns de fotografias aparecem na decoração, além de uma obra do fotógrafo Henrique Schiefferdecker.

Um outro cômodo que chama a atenção na mansão é o closet. Trabalhando em tons claros, especialmente o branco, o local é ideal para manter todos os looks da atriz organizados.

Área externa e piscina

Fora da mansão, o luxo continua. O espaço externo da casa conta com uma piscina cercada por plantas e várias espreguiçadeiras, ideias para apreciar os dias de sol em meio à natureza. As grandes paredes de vidro da sala que interligam os ambientes, dão a impressão de que a propriedade é ainda maior.

A residência também possui um espaço utilizado para a prática de yoga. Nas redes sociais, Grazi já compartilhou momentos de treinos no local, voltado para o bem-estar. Os animais da artista também já surgiram em alguns desses registros, aproveitando o ambiente.

Solteira, a atriz vive no local com a filha, Sophia, de 14 anos, fruto de seu casamento com o ator Cauã Reymond. Os dois anunciaram o fim do relacionamento em 2013, após seis anos.