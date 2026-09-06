Reprodução/Instagram Maya Massafera

Maya Massafera, 45, usou sua conta pessoal do Instagram para comentar sobre a repercussão do preenchimento com ácido hialurônico que fez nos glúteos recentemente. A apresentadora disse que buscou um resultado mais feminino. O objetivo da influencer é se sentir mais confortável e feliz com o próprio corpo.

Leia mais: Maya Massafera é internada com princípio de AVC



Ao refletir sobre a decisão de passar pelo procedimento, ela explicou que aplicou ácido hialurônico no bumbum para aumentar o volume e melhorar o contorno e a firmeza. A comunicadora falou sobre o procedimento em publicações nas redes sociais, após mostrar o resultado aos seguidores.

Reprodução/Instagram Maya Massafera





A famosa disse que a decisão tem relação com seu processo de transição de gênero. "Sou uma mulher trans. Então, eu malho muito e coloquei [o ácido hialurônico] para ficar mais feminina. Lembrando que não estou e nem posso ser mulher cis. Tenho muito respeito pelas mulheres, mas sendo uma mulher trans quero ser o mais feminina possível", disse ela, no Instagram.





O resultado do "novo bumbum" foi revelado no perfil dela na última quinta-feira (3), e Maya Massafera comemorou. "Está enorme", afirmou ela, também no Instagram. De acordo com ela mesma, foram aplicados 100 ml de ácido hialurônico na região.

Vale destacar que a substância é naturalmente presente no organismo e, na estética, costuma ser usada como preenchedor para dar volume e melhorar o contorno de certas áreas específicas.

Reprodução/Instagram Maya Massafera





Maya fala sobre procedimentos estéticos

Algum tempo atrás, Maya já havia comentado sobre procedimentos estéticos e confessou já ter gasto cerca de R$ 5 milhões desde que iniciou a transição de gênero, em outubro de 2023. Ela disse que pagou os procedimentos com dinheiro que havia economizado, em um período em que ficou reclusa.

Em dezembro do ano passado, a apresentadora falou sobre o tema no extinto programa "Sabadou", de Virginia Fonseca. "Quando eu comecei a transição, lembro que eu tinha uns milhões guardados. Na época eu estava reclusa, não tinha como eu fazer parceria com ninguém, então eu fui pagando tudo. Eu devo ter gastado na minha transição quase uns R$ 5 milhões, tudo o que eu tinha economizado eu gastei", pontuou.

Na mesma ocasião, Maya relatou ter feito cerca de 20 cirurgias plásticas para feminilizar o corpo e o rosto. De acordo com ela, foram realizados procedimentos como frontoplastia, remoção do "gogó", rinoplastia, feminilização facial, implantes de silicone, remoção de costelas, glotoplastia, alterações na mandíbula, cirurgia para afinar o queixo e lifting.



