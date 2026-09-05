Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa curte a Itália

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu deslumbrante em solo italiano na manhã deste sábado (5). A ruiva, que chegou a roubar a atenção do mundo no tapete vermelho do 83º Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, mostrou que também viajou para aproveitar o destino.

Ela publicou um vídeo em que aparece passeando de barco e apreciando a vista da cidade. Em um post bastante conceitual, a musa das telinhas brasileiras declarou seu amor pelo local: "I Love You Venezia", escreveu.

Nas redes sociais, o público também fez questão de comentar o momento de Marina no país europeu.

"Você é um acontecimento", disse uma seguidora. "A mais linda do mundo", pontuou outro. "Eu tô amando os looks. Queria você mais dias em Veneza para desfilar com esses looks lindos. Você está entregando muito", comentou uma terceira.

Looks icônicos

Conhecida por suas escolhas elegantes, a atriz publicou vários looks aclamados durante sua passagem por Veneza. Entre eles, apostou em um modelo branco tomara que caia, com diversos cristais e pedrarias na região do busto e do quadril, além de um corpete transparente.

A peça foi criada para formar desenhos inspirados em conchas. O acabamento ganhou ainda mais notoriedade com pequenas pérolas, que deram brilho e sofisticação ao visual. Ao todo, o trabalho recebeu 2.160 cristais e pérolas, em uma produção artesanal.

Marina também apostou em joias discretas, com um colar delicado, pulseiras e brincos. Para completar o visual, deixou os cabelos ruivos soltos, com tranças.

Novos projetos

Recentemente, Marina falou sobre a experiência de gravar um filme ambientado no extremo sul do planeta sem precisar deixar o Rio de Janeiro. A nova produção brasileira utiliza tecnologia de produção virtual para recriar as paisagens do continente, que é uma das regiões mais geladas e inóspitas do planeta.

As gravações ocorreram inteiramente no Estúdio de Produção Virtual dos Estúdios Globo, um espaço de mais de 1.500 metros quadrados equipado com telas de LED de alta definição e tecnologia Unreal. Essa junção permite que os atores interajam com ambientes digitais hiper-realistas em tempo real.

Era um painel gigante no estúdio, neve, um céu e tudo parecia muito real. Eu tenho muito orgulho de ter tido essa oportunidade de fazer parte desse projeto. Eu acho que quando a gente une entretenimento e informação, tudo se torna mais potente, sabe? Tudo dá mais prazer ainda de fazer", disse no Altas Horas, da Globo.

No longa-metragem, a atriz interpreta a pesquisadora Inês, que está em uma estação brasileira de pesquisa na Antártida. Na trama, cientistas e militares se preparam para enfrentar o inverno rigoroso da região, isolados do resto do mundo. No entanto, na primeira noite, Inês é vítima de um crime brutal que transforma a base em cenário de uma investigação policial.



