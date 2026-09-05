Reprodução/Instagram/@cintiadicker Cintia Dicker fala sobre separação com Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker abriu o coração nas redes sociais na última sexta-feira (4). Ela desmentiu os rumores de que teria entrado na Justiça contra o ex-marido, Pedro Scooby. Os burburinhos ainda apontavam um suposto processo litigioso para que fossem definidos os valores da pensão alimentícia da filha do ex-casal, a Aurora, de 3 anos.

Em seus stories no Instagram, Cintia afirmou que o término do relacionamento com o surfista aconteceu de forma tranquila e que os dois têm uma excelente convivência, principalmente em prol da filha.

Cintia contou ao seu público que foi pega de surpresa ao sair de uma consulta médica e ver matérias sugerindo uma possível rusga indo para os tribunais. Ela afirmou que ficou bastante incomodada com a situação.

"Eu detesto vir aqui falar da minha vida pessoal; eu gosto de mostrar amor, minha família, meu trabalho. Mas, a partir do momento em que começam a mentir sobre a minha pessoa, eu já não gosto", pontuou.

Por fim, ela pediu empatia e bom senso ao público e até à imprensa sobre as notícias.

Ela pediu empatia e bom senso ao público e aos veículos de imprensa: "Parem, por favor, respeitem esse momento. A gente tá bem, se falando todo dia, o tempo inteiro, não tem nada de briga. Então não tentem criar rivalidade entre eu e o Pedro, porque não vai dar certo", disse.

Fim do casamento

Reprodução/Instagram Pedro Scooby e Cintia Dicker

Pedro Scooby, de 38 anos, e Cintia Dicker, de 39, confirmaram o fim do casamento depois que alguns rumores começarem a circular nas redes sociais. Ao comentar sobre o assunto, o surfista, que está participando do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, revelou que os dois estão separados há dois meses e que já não moram mais juntos.

Entretanto, apesar do fim da relação, ele destacou que permanecem próximos e mantêm uma boa convivência em família. "Sim, estamos separados há dois meses! Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora", declarou à coluna de Lucas Pasin.

Scooby também falou sobre a forma como pretende conduzir a relação com Cintia daqui para frente. "Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após o casamento, e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela", destacou na ocasião.

Os dois começaram a se relacionar no fim de 2019 e oficializaram a união no ano seguinte. Os dois são pais de Aurora, de três anos. No entanto, o famoso também é pai de outros três filhos, Dom, de 14 anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de 10, do relacionamento anterior com Luana Piovani.



