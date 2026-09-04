Reprodução/Instagram/@chicopinheiros Em tratamento de câncer, Chico Pinheiro "farma aura" em hospital.

Chico Pinheiro, de 73 anos, surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (4) ao surgir "farmando aura" em um novo vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, o jornalista também fez um relato sobre o tratamento do câncer colorretal que está fazendo e prometeu que, após a sua recuperação completa, sairá ainda mais cheio de energia.

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No vídeo, o jornalista aparece usando uma camisola médica, no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. No relato, ele adianta que as sessões de quimioterapia previstas para o tratamento estão chegando ao fim. "Estou aqui no Hospital do Coração, no HCor, fazendo a minha 11ª semana de quimioterapia. Duas cirurgias depois, mais 12 semanas de quimioterapia, essa é a 11ª, para eu me livrar do câncer. Está indo, está indo", começou.

Bem humorado, ele promete que, após sua recuperação completa, será capaz de "farmar aura", meme popular entre os adolescentes. "Mais um pouquinho e estarei pronto e garanto para vocês que aqui do Hospital do Coração do HCor, no Paraíso, eu vou sair daqui capaz de farmar aura, farmar aura", disse, fazendo uma breve sequência de six-seven (6-7).

O jornalista também defendeu que a qualidade do atendimento médico esteja disponível para todos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS)."É assim que a gente sai e vamos sair melhor ainda depois da eleição, porque a qualidade do tratamento aqui tem que ser assim para todo mundo, graças ao Sistema Único de Saúde", completou.

Por fim, Chico Pinheiro voltou a reproduzir o meme: "Olha, farmar aura no Brasil, 'é nóis', 'é nóis' na fita. 6-7, 6-7, 6-7".

Nos comentários da publicação, o comunicador recebeu o apoio de colegas famosos. "Vibrando daqui por você, amigo Chico!", escreveu o jornalista André Trigueiro."Vamos Chico! Boa recuperação querido", disse Samuel Rosa, vocalista do Skank. "Que maravilha!!! Xô CA [câncer]", declarou a apresentadora Astrid Fontenelle.





Chico Pinheiro anunciou o diagnóstico em maio

A notícia da doença de Chico Pinheiro foi divulgada por ele mesmo, em maio deste ano, durante uma entrevista com o cantor Zeca Baleiro, no programa "Chico Pinheiro Entrevista", exibido pelo canal Conhecimento Liberta, no Youtube.

"Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia. Descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e, três dias depois, eu iria para casa", relatou o jornalista à época.

"Teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico. Realmente houve uma aderência intestinal, e tiveram que abrir e operar. Passei uns belos dias na UTI", completou.