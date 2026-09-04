Reprodução Instagram Famosas surgem de cabelo chanel e revelam nova trend feita com inteligência artificial





Adriane Galisteu, Patricia Abravanel, Eliana e Christina Rocha chamaram a atenção nas redes sociais ao aparecerem com os cabelos curtos, no tradicional estilo chanel. Apesar do resultado realista, os visuais não passaram pelas tesouras. As mudanças foram criadas digitalmente por meio de uma ferramenta de inteligência artificial (IA).

A brincadeira ganhou força nas redes sociais e tem feito diversos famosos aparecerem em vídeos nos quais parecem cortar o próprio cabelo. A partir de uma única fotografia, a tecnologia consegue transformar o visual e simular diferentes etapas da mudança, criando a impressão de que a pessoa realmente está passando por uma transformação.

Reprodução Instagram Christina Rocha e Eliana





Entre as publicações que mais repercutiram está a de Patricia Abravanel. O vídeo compartilhado pela apresentadora já ultrapassou 14 milhões de visualizações e impressionou os seguidores pelo realismo do resultado.

Nos comentários, Patricia recebeu diversos elogios pelo visual. “Maravilhosa”, escreveu Gaby Cabrini. “Ficou linda! Amei”, comentou Cariúcha. Isadora Ribeiro, por sua vez, demonstrou alívio ao descobrir que a transformação não era verdadeira: “Ainda bem que é IA”.





Como funciona a trend

A tendência é produzida pelo aplicativo Miau AI, que permite criar imagens e vídeos a partir de fotografias. A plataforma oferece diferentes possibilidades de edição, incluindo alterações no corte, na cor e no estilo dos cabelos.

Além da transformação do visual, o aplicativo também conta com modelos prontos que criam vídeos com efeitos e transições. Dessa forma, o usuário não precisa necessariamente escrever comandos de texto, conhecidos como prompts, para produzir o conteúdo.

O resultado pode simular uma mudança gradual no cabelo, dando a impressão de que a pessoa está cortando os fios diante da câmera. Por isso, os vídeos têm chamado atenção pela aparência cada vez mais próxima de uma gravação real.

Reprodução Instagram Dani Calabresa e Sabrina Sato





Como fazer a trend do cabelo chanel

Quem quiser reproduzir a brincadeira pode utilizar uma fotografia própria e seguir as opções disponibilizadas pelo aplicativo. O processo é simples:

1 - Baixe o aplicativo Miau AI no celular;

2 - Abra a plataforma e procure pela opção “Novo visual”;

3 - Escolha um dos templates disponíveis;

4 - Selecione uma foto do rosto que esteja dentro das diretrizes do aplicativo;

5 - Gere a imagem e aguarde o processamento.



A ferramenta também permite testar outras possibilidades além do chanel, como diferentes comprimentos, cores e estilos de cabelo. Assim, é possível experimentar uma transformação virtual antes de qualquer mudança real no visual.



