Reprodução Instagram Ana Castela ‘esquece’ nome de César Rincon durante show e web reage





Ana Castela, de 22 anos, virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira (3) após um momento de seu show em Rondônia, realizado na noite anterior. A cantora chamou a atenção do público ao deixar de cantar o nome do influenciador César Rincon durante um trecho da música “Não é Pressa, É Pressão”, em meio às recentes polêmicas envolvendo o empresário.

A cena rapidamente repercutiu entre os internautas. Na parte da canção que faz uma interpolação com o “Rap da Felicidade”, de Cidinho & Doca, Ana costuma cantar: “Mas eu só quero é ser feliz, com uma Dodge Ram, que o Barretão tá vindo aí, né? E poder me embriagar ao som do DJ BOSS, e o Rincon vai ritmar”. No entanto, durante a apresentação, ela não mencionou o nome de Rincon.

Momento repercute nas redes sociais

A atitude da cantora foi interpretada por alguns fãs como uma possível mudança na relação entre os dois. “Parece que tem um ranço aí”, escreveu um usuário do X, antigo Twitter. Outros internautas entraram na brincadeira e questionaram se Ana estaria evitando propositalmente citar o influenciador.

“Será que ela vai dar esse orgulho para a gente?”, comentou uma fã. “Ela se calando no nome dele, amei”, brincou outra.

Apesar da repercussão, outros vídeos publicados nas redes sociais mostram que Ana Castela voltou a cantar o nome de Rincon em outros momentos da mesma música durante o show. “No resto da música cantou, aff”, escreveu um internauta ao compartilhar outro trecho da apresentação.

Divulgação/Instagram DJ BOSS, Ana Castela e César Rincon





Ana Castela e César Rincon

Antes das polêmicas envolvendo o influenciador, Ana Castela e César Rincon já haviam aparecido juntos em diversas ocasiões. Em junho, os dois foram vistos se beijando, o que aumentou os rumores de um possível relacionamento entre eles.

A cantora e o influenciador também produziram conteúdos juntos durante o camping da Festa do Peão de Barretos. Os registros foram feitos antes de Rincon passar a enfrentar uma série de controvérsias públicas.

Entre os episódios que envolveram o influenciador estão acusações de agressão durante o evento e uma discussão pública com um ex-funcionário. As situações fizeram com que o nome de Rincon ganhasse ainda mais repercussão nas redes sociais. Até o momento, Ana Castela não indicou publicamente que tenha rompido a relação de amizade ou parceria com o influenciador.

Ao som do dj boss e o 🤐 vai ritmar pic.twitter.com/nChyHHJCJd — Alléssya (@ascmr_) September 3, 2026







