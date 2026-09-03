O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira (4) e promete movimentar a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A 11ª edição brasileira do festival será realizada em sete dias, entre 4 e 13 de setembro, com uma programação que reúne grandes nomes da música nacional e internacional em diferentes palcos.
Para quem ainda não garantiu presença no festival, ainda há ingressos disponíveis para os dias 4, 5, 11 e 13 de setembro. Já as datas de 6, 7 e 12 de setembro estão esgotadas. A disponibilidade pode sofrer alterações e a compra deve ser realizada pela plataforma oficial de ingressos.
O ingresso de Gramado custa R$ 870 na modalidade inteira e R$ 435 na meia-entrada. Outra alternativa é a Comfort Zone, nova modalidade que dá acesso ao Gramado e a uma área exclusiva próxima ao Palco Mundo. Os valores são de R$ 1.950 a inteira e R$ 975 a meia-entrada, conforme setor e data.
Dias que já estão esgotados
Entre os dias com ingressos esgotados está 6 de setembro, que terá Calvin Harris, Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho no Palco Mundo. No Sunset, a programação reúne Ne-Yo, Jota Quest, BaianaSystem e Calema.
Em 7 de setembro, Elton John será o principal nome do Palco Mundo, que também terá Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza convidando Roberto Menescal. O Sunset contará com Laufey, Péricles, Roupa Nova e Vanessa da Mata.
Já 12 de setembro terá Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin e Pedro Sampaio no Palco Mundo. Mumford & Sons, João Gomes, Gilsons e Criolo estão entre os destaques do Sunset.
Artistas mais aguardados
Elton John aparece como o artista que mais desperta o interesse de viajantes que pretendem se deslocar para o festival. Segundo levantamento da ClickBus, o cantor foi citado por 12,6% dos participantes, seguido por Demi Lovato, com 10,3%.
O ranking também inclui nomes como Halsey, Calvin Harris, Foo Fighters, Stray Kids, Twenty One Pilots, Zara Larsson, Luísa Sonza e Jamiroquai.
Confira a programação completa
4 de setembro
Palco Mundo: Foo Fighters, Rise Against, The Hives e Nova Twins.
Palco Sunset: Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos, Hot Milk, Detonautas convidam Biquini e Di Ferrero.
New Dance Order: Steve Angello, Giu x Carola, Atkö e Cat Dealers.
Palco Global Village: Paulinho Moska, Leela e Giovana Moraes.
5 de setembro
Palco Mundo: Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, MGK e Sepultura.
Palco Sunset: Bad Omens, Poppy, Black Pantera convida Nervosa e Malvada convida Day Limns.
New Dance Order: James Hype, Volkoder, Camina Jun x Eli Iwasa e Victor Lou.
Espaço Favela: Major RD, Canto Cego e Quantum.
Palco Supernova: Supercombo, Lvcas, MC Taya e Zerobadass.
Palco Global Village: Korzus, Noturnall + Russell Allen e Rhegia.
6 de setembro
Palco Mundo: Calvin Harris, Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães.
Palco Sunset: Ne-Yo, Jota Quest toca Tim Maia, BaianaSystem e Calema.
New Dance Order: Meduza, Casa Bonita/Brisotti & Viot, Liu e Sofi Tukker.
Espaço Favela: Xamã, Rael e Budah.
Palco Supernova: João Gordo & Asteroides Trio, Matanza Ritual, Bayside Kings e O Escritório.
Palco Global Village: Mohamed Ramadan, Mãeana e Bento Gil convida Flor Gil.
7 de setembro
Palco Mundo: Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste e Luísa Sonza convida Roberto Menescal.
Palco Sunset: Laufey, Péricles canta Motown, Roupa Nova convida Guilherme Arantes e Vanessa da Mata convida Rubel.
New Dance Order: Fatboy Slim, Aline Rocha, Leo Janeiro & Simo Not Simon e Max Styler.
Espaço Favela: Belo, Mart'nália e Tiee.
Palco Supernova: Alee, Zeca Veloso, Melly e Maui.
Palco Global Village: João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Fernanda Takai e Wanda Sá.
11 de setembro
Palco Mundo: Stray Kids, Alok – Keep Art Human, Hwasa e Nexz.
Palco Sunset: Jamiroquai, PJ Morton, Os Garotin convidam Duquesa e Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara.
New Dance Order: Neelix & Vegas, Omiki, Departamento e Anna.
Espaço Favela: MC Cabelinho convida TZ da Coronel, Puterrier & MC Carol e Caio Luccas.
Palco Supernova: NandaTsunami, Ananda, Isa Buzzi e Muse Maya.
Palco Global Village: Soulidifield, Rio Bronx e Lambateria com Félix Robatto.
12 de setembro
Palco Mundo: Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin e Pedro Sampaio.
Palco Sunset: Mumford & Sons, João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira, Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum e Criolo, Amaro & Dino.
New Dance Order: Alok Pres. Rave The World, Alok & Family, Gabe, Adam Sellouk e Bhaskar.
Espaço Favela: Timbalada, Priscila Senna e Soul de Brasileiro.
Palco Supernova: Delacruz, Milo J, Yago Oproprio e Celo Dut.
Palco Global Village: Mestrinho, Hamilton de Holanda e Badi Assad.
13 de setembro
Palco Mundo: Twenty One Pilots, Halsey, Lola Young e Ivete Sangalo.
Palco Sunset: Zara Larsson, Marina Sena convida Céu, Joelma convida Viviane Batidão e Carol Biazin convida Joyce Alane.
New Dance Order: John Summit, Roddy Lima, Illusionize e Dawn Patrol/Maz, Andot, Riascode e Bakka.
Espaço Favela: Dennis, Suel e Marvvila.
Palco Supernova: Lourena, Sant, Bruna Black e Ar Baby.
Palco Global Village: Haley Smalls, Lucy Alves e Kynnie.
Transporte
O público terá opções específicas de transporte para chegar à Cidade do Rock. O serviço Primeira Classe partirá de diferentes pontos do Rio de Janeiro e da Grande Rio, além de cidades de São Paulo e Minas Gerais, com desembarque dentro do espaço do festival.
Outra alternativa será o BRT, que terá três rotas, entre opções diretas e semidiretas, utilizando ônibus articulados.
Onde assistir aos shows
Quem não conseguir ir ao Parque Olímpico também poderá acompanhar parte da programação pela televisão. O Multishow transmitirá apresentações dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, permitindo que o público acompanhe os principais momentos do festival de casa.
Os horários completos dos shows, o mapa da Cidade do Rock e outras informações sobre os serviços estarão disponíveis no aplicativo oficial do Rock in Rio.
Público esperado
A edição de 2026 deve receber cerca de 700 mil pessoas ao longo dos sete dias, com uma média próxima de 100 mil visitantes por dia.