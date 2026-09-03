Reprodução/Instagram/@leobricio Gracindo Jr. e Leonardo Brício

O ator Leonardo Bricio falou que estava com Gracindo Jr. (1943-2026) no momento do seu falecimento. Eles, que foram pai e filho em "Cidadão Brasileiro"(2006), construíram uma bela amizade após o fim da novela da TV Record.

"Ontem, um pouco antes das 22h, meu amigo amado Gracindo Jr. deu seu último suspiro. Quis Deus que eu estivesse ao lado dos seus filhos de sangue e de sua esposa nesse exato momento. Amigo, só posso te dizer que você foi e será sempre muito amado", começou Bricio, em um texto no Instagram.

Leonardo relembrou o início da grande amizade; eles ainda se reencontraram na minissérie bíblica Rei Davi (2012) e afirmou que os dois chegaram a planejar um projeto dedicado ao teatro.

Nos encontrávamos com o pretexto de fazermos um projeto de teatro e você queria que eu dirigisse; enfim, não rolou. Mas os encontros para isso rendiam tardes inesquecíveis para mim, que ficarão guardados. Leonardo Bricio

O ator ainda pontuou que, ao encontrar com um dos cinco filhos do artista, o Gabriel, pôde se despedir do seu grande amigo de cena.

"Obrigado, Gabriel, por ter sido mensageiro de Deus e termos nos encontrado ontem um pouco antes. Por isso, pude acompanhar a passagem do seu pai, junto dos seus", disse.

Bricio ainda endereçou um recado à viúva de Gracindo, Daisy Poly, além dos filhos do ator.

"Guardo no melhor de mim os Natais que passamos juntos e tantos outros momentos de uma vida inteira. Que seu pai, [Paulo Gracindo], querido, esteja fazendo uma festa reencontrando seu filho Epaminondas", finalizou.

Trajetória de Gracindo Jr.

O diretor e ator Gracindo Jr., de 83 anos, morreu na última quarta-feira (2). Ele foi um dos grandes artistas do Brasil e trabalhou no rádio, na televisão e no cinema, além de ter feito trabalhos importantes na emissora.

O artista nasceu no Rio de Janeiro e é filho do ator Paulo Gracindo (1911-1995). Ele esteve entre os primeiros contratados da TV Globo, ainda na inauguração da emissora, em 1965. Aos 15 anos, o ator fez um teste para trabalhar na Rádio Nacional, onde atuou como redator e intérprete.

Em 1965, já entrou no elenco da TV Globo, recém-inaugurada. Entre seus principais trabalhos no canal carioca estão Rosinha do Sobrado (1965), Padre Tião (1966), A Rainha Louca (1967) e Supermanoela (1974). Ainda trabalhou junto com o pai em O Bem-Amado (1973).

Um dos trabalhos mais aclamados aconteceu em 1976, em O Casarão, de Lauro César Muniz. Na ocasião, Gracindo Jr. interpretou o pintor João Maciel, enquanto Paulo Gracindo viveu uma versão mais velha do personagem.

Nos bastidores, dirigiu tramas como Memórias de Amor e Marron-Glacé, e outros trabalhos em atrações como "Os Trapalhões", "Fantástico" e "Você Decide". Também fez passagem em canais como TV Manchete e Record.



