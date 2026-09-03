Reprodução/Internet Datena comparou sua situação financeira com a fortuna de Ratinho

Datena comparou sua situação financeira com a de Ratinho e atribuiu parte da diferença entre os dois à habilidade do apresentador do SBT para os negócios. Em participação no podcast Três Irmãos, o jornalista também contou que deixou de ganhar dinheiro ao longo da carreira por evitar publicidade. Ele afirmou que só aceitou ações de merchandising quando tinha obrigação prevista em contrato.

Ao comentar o patrimônio construído pelo ex-colega de emissora, Datena recorreu ao humor para dimensionar a fortuna. “O Ratinho dá para jogar o dinheiro dele no inferno, apaga o fogo”, afirmou. O jornalista também destacou que a habilidade do apresentador vai além das câmeras. “O Ratinho é um cara bom de negócio para caramba. Ele não é só bom de televisão e é boa gente. Eu gosto do Ratinho”, declarou.

A comparação surgiu quando o jornalista relembrou momentos das carreiras dos dois apresentadores. Ratinho ganhou projeção na Record, enquanto Datena trabalhava com jornalismo esportivo antes de assumir o Cidade Alerta. Ao avaliar o perfil profissional do colega, ele voltou a destacar sua atuação empresarial. “O Ratinho ele é um excelente apresentador, mas é um empresário do caramba”, afirmou.

Datena diz que evitou publicidade

Datena também associou suas escolhas profissionais à própria personalidade e disse que sempre enfrentou dificuldades para aceitar imposições de superiores. “Eu não sou campeão mundial de popularidade, eu sou um cara difícil, de difícil tratamento. Eu não abaixo a cabeça para chefe, eu não sou de puxar saco de ninguém”, declarou o comunicador durante a conversa no podcast.

Ao tratar diretamente de dinheiro, o jornalista afirmou que recebeu valores altos durante a carreira, mas também perdeu parte deles. Além disso, disse que abriu mão de outras receitas por não gostar de publicidade. “Ganhei muito dinheiro, mas perdi a maioria. Deixei de ganhar porque eu nunca gostei de fazer publicidade. Só fui obrigado a fazer merchandising porque era contrato e era obrigado a fazer", disse.

A fortuna de José Luiz Datena perdeu quase R$ 3 milhões entre 2024 e 2026. Isso, de acordo com a declaração de bens e do patrimônio feita pelo jornalista, que nas últimas eleições concorreu à Prefeitura de São Paulo e, no pleito de outubro, tentará uma vaga de deputado federal.

Em 2024, Datena declarou R$ 38.301.790,28 como o valor total de seus bens. Entre eles, estavam uma casa em Tamboré, bairro de Barueri, em São Paulo, avaliada em R$ 550.000,00 e um apartamento de R$ 3.282.764,27 em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Na declaração de 2026, o famoso listou R$ 35.918.385,96. Os dois imóveis citados anteriormente permanecem entre os bens do veterano, mas alguns valores mudaram.