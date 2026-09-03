Datena comparou sua situação financeira com a de Ratinho e atribuiu parte da diferença entre os dois à habilidade do apresentador do SBT para os negócios. Em participação no podcast Três Irmãos, o jornalista também contou que deixou de ganhar dinheiro ao longo da carreira por evitar publicidade. Ele afirmou que só aceitou ações de merchandising quando tinha obrigação prevista em contrato.Ao comentar o patrimônio construído pelo ex-colega de emissora, Datena recorreu ao humor para dimensionar a fortuna. “O Ratinho dá para jogar o dinheiro dele no inferno, apaga o fogo”, afirmou. O jornalista também destacou que a habilidade do apresentador vai além das câmeras. “O Ratinho é um cara bom de negócio para caramba. Ele não é só bom de televisão e é boa gente. Eu gosto do Ratinho”, declarou.
A comparação surgiu quando o jornalista relembrou momentos das carreiras dos dois apresentadores. Ratinho ganhou projeção na Record, enquanto Datena trabalhava com jornalismo esportivo antes de assumir o Cidade Alerta. Ao avaliar o perfil profissional do colega, ele voltou a destacar sua atuação empresarial. “O Ratinho ele é um excelente apresentador, mas é um empresário do caramba”, afirmou.
Datena diz que evitou publicidade
Datena também associou suas escolhas profissionais à própria personalidade e disse que sempre enfrentou dificuldades para aceitar imposições de superiores. “Eu não sou campeão mundial de popularidade, eu sou um cara difícil, de difícil tratamento. Eu não abaixo a cabeça para chefe, eu não sou de puxar saco de ninguém”, declarou o comunicador durante a conversa no podcast.Ao tratar diretamente de dinheiro, o jornalista afirmou que recebeu valores altos durante a carreira, mas também perdeu parte deles. Além disso, disse que abriu mão de outras receitas por não gostar de publicidade. “Ganhei muito dinheiro, mas perdi a maioria. Deixei de ganhar porque eu nunca gostei de fazer publicidade. Só fui obrigado a fazer merchandising porque era contrato e era obrigado a fazer", disse.
A fortuna de José Luiz Datena perdeu quase R$ 3 milhões entre 2024 e 2026. Isso, de acordo com a declaração de bens e do patrimônio feita pelo jornalista, que nas últimas eleições concorreu à Prefeitura de São Paulo e, no pleito de outubro, tentará uma vaga de deputado federal.
Em 2024, Datena declarou R$ 38.301.790,28 como o valor total de seus bens. Entre eles, estavam uma casa em Tamboré, bairro de Barueri, em São Paulo, avaliada em R$ 550.000,00 e um apartamento de R$ 3.282.764,27 em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Na declaração de 2026, o famoso listou R$ 35.918.385,96. Os dois imóveis citados anteriormente permanecem entre os bens do veterano, mas alguns valores mudaram.