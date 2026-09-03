Reprodução/Internet Eduardo Prado encerrou ciclo de quase duas décadas no jornalístico

Eduardo Prado se despediu do Balanço Geral Oeste após 19 anos, 9 meses e 23 dias à frente do jornalístico. O apresentador anunciou o encerramento do ciclo ao público e entregou o comando para Fabiana Nascimento, ex-apresentadora da NSC, afiliada da Globo em Santa Catarina. Durante sua mensagem de despedida da afiliada da Record, o comunicador recordou as histórias e emoções compartilhadas com os telespectadores, agradeceu pelo carinho recebido e afirmou que seguirá novos caminhos depois de mais de 4.600 edições no ar.

A mudança de apresentador ocorreu com uma passagem de bastão entre os dois comunicadores.destacou a necessidade de deixar o Balanço Geral Oeste sob responsabilidade de uma profissional que considera qualificada para assumir o programa. Em seguida, chamou Fabiana Nascimento e entregou oficialmente o comando. A nova apresentadora recebeu a função com emoção e afirmou que pretende continuar o trabalho de proximidade com o público desenvolvido pelo antecessor durante quase duas décadas.

"Quanto tempo, quanta história, quanta emoção dividida, quantas situações boas e outras não tão boas, mas todas importantes. Tudo que começa, um dia tem que terminar. E eu estou aqui para agradecer o carinho de vocês durante esses 19 anos, 9 meses e 23 dias com você", declarou.

Fabiana Nascimento assume Balanço Geral Oeste

Ao fazer o balanço de sua passagem pelo jornalístico,afirmou ter apresentado mais de 4.600 edições. O comunicador não detalhou quais serão seus próximos projetos, mas informou que seguirá outros caminhos. Na despedida, também declarou que manterá a ND e os telespectadores em sua memória afetiva. "Mais de 4.600 jornais no ar. Vou seguir novos caminhos, mas levo a ND no coração, levo a sua audiência no coração", disse.

"Só que eu tenho que deixar alguém de qualidade, alguém com competência, para seguir aqui no Balanço. E trago ela, Fabiana Nascimento. Nossa! Balanço Geral a partir de agora é seu, minha querida. Obrigada", disse o âncora. Fabiana Nascimento recebeu a nova função destacando a responsabilidade de dar continuidade ao caminho construído por Eduardo Prado.

A comunicadora afirmou ter recebido o posto com emoção, carinho e honra. Além disso, ressaltou que pretende manter a entrega de informação e a proximidade com quem acompanha o Balanço Geral Oeste. "Eu recebo com emoção, muito carinho, honra e, principalmente, responsabilidade, né, de seguir esse caminho, essa trilha que o Eduardo fez até agora, e a gente segue junto aqui, né, trazendo muita informação, estando do lado de vocês. Então a minha responsabilidade só aumenta, mas eu fico muito feliz e a gente se vê aqui no Balanço Geral", afirmou Fabiana.