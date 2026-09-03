Reprodução/Instagram DiCaprio no Brasil

Leonardo Wilhelm DiCaprio, 51 anos, passou alguns dias no Brasil para uma agenda dedicada à conservação ambiental e à proteção dos povos indígenas. Conhecido por ser um ativista ambiental há vários anos, ele percorreu áreas da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado.

Além disso, ele chegou a visitar comunidades indígenas e projetos de conservação apoiados pela organização Re, da qual é cofundador.

Na noite desta quarta-feira (2), por meio de suas redes sociais, DiCaprio publicou uma retrospectiva da viagem e destacou o trabalho realizado por indígenas, organizações não governamentais e pelo governo brasileiro na proteção dos ecossistemas.

Nos últimos anos, o Brasil tem realizado esforços incríveis para proteger a Amazônia e outros ecossistemas únicos, liderados por povos indígenas, ONGs locais e o governo DiCaprio, ator e ativista.





Ainda na mesma postagem, DiCaprio reforçou ter orgulho de conhecer pessoalmente alguns dos defensores que estão “na linha de frente” da conservação e que recebem apoio da organização que ajudou a fundar.

Ainda assim, um dos momentos de maior destaque da viagem foi o encontro com o cacique Raoni Metuktire, uma das principais referências internacionais na defesa dos povos indígenas e da Amazônia.

Reprodução/Instagram DiCaprio no Brasil

O encontro aconteceu no último sábado (29), em Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso. Raoni, 94, recebeu DiCaprio acompanhado de integrantes da Re e de outras pessoas ligadas à agenda ambiental. A visita também faz parte do documentário Raoni: The Voice of the Forest, que tem apoio da organização e será narrado pelo próprio ator, como forma de trazer mais visibilidade para a causa.

Durante sua passagem, DiCaprio também voltou ao território dos Yawalapiti, no Alto Xingu. De acordo com as informações divulgadas ao longo da viagem, ele se encontrou com o cacique Tapi Yawalapiti, Watatakalu Yawalapiti e outras lideranças para conhecer iniciativas de proteção ambiental e cultural, prevenção de incêndios e desenvolvimento de alternativas econômicas sustentáveis.

Reprodução/Instagram DiCaprio no Brasil

É importante destacar que a relação do ator com o Xingu não é de hoje. O artista esteve na região pela primeira vez em 2004 e, agora, retornou ao território para conhecer iniciativas conduzidas pelas próprias comunidades.

DiCaprio se encontra com Lula e Janja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja da Silva, receberam, na quarta-feira (2), o ator no Palácio do Planalto. Na ocasião, Lula afirmou, no X, que o encontro durou cerca de 40 minutos e que os dois conversaram sobre "impactos das mudanças climáticas e as iniciativas do governo brasileiro de proteção ao meio ambiente".

DiCaprio, conforme disse o presidente, contou como conheceu o Xingu, há 25 anos, e relatou a amizade com o cacique Raoni.

Reprodução/Instagram DiCaprio ao lado de Lula e Janja

"Hoje, conversei com Leonardo DiCaprio sobre o papel fundamental das mulheres na preservação dos nossos territórios e sobre como a bioeconomia pode gerar trabalho, renda e desenvolvimento sem destruir a natureza", escreveu Janja em sua rede social após o encontro com o ator.

"Falamos da Amazônia, dos povos indígenas, do combate às mudanças climáticas e da importância de unir governo, comunidades e sociedade na construção de um futuro sustentável", acrescentou a primeira-dama.



