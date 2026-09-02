Reprodução/Instagram/flaviaalessandra Flávia Alessandra

Flávia Alessandra, 52 anos, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento ao abrir o seu coração para falar sobre uma experiência bastante pessoal: os sintomas associados à perimenopausa e à menopausa. Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (1º), a atriz da TV Globo revelou que tem sofrido com insônia.

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Ao comentar sobre os efeitos que sente no cotidiano, a veterana da TV relatou um período de quatro noites sem conseguir dormir. "Quando eu me vi quatro noites sem dormir, eu parecia um zumbi. Falei: 'olha, eu não estou conseguindo tocar a minha vida assim'", disse a intérprete ao relembrar o momento.

Além disso, na publicação, a artista também leu alguns relatos enviados por seguidoras sobre diferentes sintomas e destacou a importância da troca de experiências.





"Ainda sobre sintomas de menopausa…. estudos e pesquisas já mostram mais de 70 possibilidades de sintomas e lendo os comentários de vcs tenho cada vez mais a certeza de que é mto mais!! Como é rica e importante a nossa troca. Feliz em poder abrir esse diálogo", escreveu na legenda.

Uma outra seguidora comentou sobre dores no ombro e limitação dos movimentos durante a menopausa. Flávia Alessandra reforçou a dificuldade enfrentada durante esses momentos. "Foi isso mesmo, foi realmente muito complicado porque eu fiquei limitada de não conseguir levantar e hoje, gente, é uma bênção", disse.

Reprodução/Instagram/flaviaalessandra Flávia Alessandra





Na sequência, outro depoimento mencionava coceira no ouvido, dores articulares, queda de cabelo, alterações na pele, irritação, insônia, baixa libido e olho seco. Sincera, a loira confessou também ter sentido algumas dessas mudanças."Tudo isso pode vir. Eu tive um pouco de queda de cabelo também. A minha pele eu também sinto essa oscilação. Tem vezes que ela tá super oleosa, outras que ela tá mega ressecada. É difícil", continuou.





Por fim, outro comentário mencionado no vídeo tratava de boca seca e gosto diferente. A atriz mostrou que mantinha um copo de água ao lado durante a gravação para esses momentos.

Eu hoje estou, amor, olha só, tô gravando esse vídeo e tô com água em copo do meu lado direto o dia inteiro hoje porque eu estou numa secura. Flávia Alessandra, atriz.





Vale destacar que a conversa também passou por artrose, dor na virilha, limitação para caminhar, infecções urinárias recorrentes e alterações no cheiro corporal. Ao concluir, Flávia Alessandra defendeu a continuidade do diálogo entre mulheres, para que assim elas sempre tivessem um local de confiança e troca.

Reprodução/Instagram/flaviaalessandra Flávia Alessandra





Flávia sobre participação de Otaviano Costa na Dança dos Famosos

Durante a pré-estreia do longa Minha Melhor Amiga, Flávia Alessandra falou sobre a participação de Otaviano Costa no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Para quem não acompanhou, o apresentador acabou se machucando durante um ensaio, mas, de acordo com a esposa, tem demonstrado superação ao continuar na competição.

“Ficou bem assustado no início quando aconteceu, e logo na primeira semana assim, né? Mas ele tá aí mostrando superação e conseguindo dar a volta por cima nessa última dança”, disse a atriz em conversa com a Fábia Oliveira, do Metrópoles.



