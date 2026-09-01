Reprodução Instagram Cariúcha rebate Mara Maravilha após polêmica no “Superpop”: “A boca é minha”





Cariúcha se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (1º) após a assessoria de Mara Maravilha demonstrar incômodo com comentários feitos pela apresentadora durante uma gravação do “Superpop”, da RedeTV!. O programa, que vai ao ar nesta quarta-feira (2), teve como um dos assuntos a recente troca de críticas entre Mara e Xuxa Meneghel.

Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Cariúcha afirmou que recebeu reclamações da equipe da cantora depois de comentar a polêmica. Segundo ela, a assessoria de Mara chegou a procurar sua filha, Mirella, para questionar o motivo de a apresentadora ter falado sobre a artista durante o programa.

“Veio perguntar o porquê que eu falei da Mara no meu programa que vai ao ar amanhã. Eu falei porque eu quis! A boca é minha, a opinião é minha, eu dei minha opinião, eu falei dela porque eu quis!”, declarou.

Reprodução Xuxa Meneghel e Mara Maravilha





Cariúcha chama Mara de “recalcada”

Durante o desabafo, Cariúcha retomou as declarações feitas por Mara Maravilha sobre Xuxa. A cantora havia criticado publicamente a apresentadora por usar um maiô durante a turnê “O Último Voo da Nave” e também feito comentários relacionados à idade da artista.

Cariúcha afirmou que não possui amizade com Mara e que, por isso, se sentiu à vontade para expor sua própria opinião sobre o assunto . “Até porque eu não sou amiga dela, e simplesmente eu falei de um fato que ela veio para as redes sociais, ficou semanas enchendo o saco da Xuxa, falando mal do maiô da Xuxa, da idade da Xuxa. Amor, você deu a sua opinião, eu dei a minha também. E falo e repito: você é uma recalcada!”, afirmou.

Na sequência, a apresentadora comparou a trajetória das duas artistas e defendeu a importância de Xuxa na televisão e no entretenimento brasileiro.

“Porque você queria ter o sucesso da Xuxa, não teve. Tem que admitir que a Xuxa é a maior… da sua geração e até hoje. A Xuxa é a rainha! E você tem que aceitar isso!”, completou Cariúcha.

Programa irá ao ar sem cortes

Cariúcha também afirmou que não pretende retirar os comentários feitos durante a gravação do “Superpop”. Segundo a apresentadora, o programa será exibido na íntegra, mantendo a declaração sobre Mara.

“O programa vai ao ar do jeitinho que foi gravado, sem cortar nada, dando a minha opinião. Até porque todo mundo me conhece com a minha opinião, e eu dei minha opinião. Se as pessoas vêm para as redes sociais dar sua opinião, eu também venho dar a minha, tá, no meu programa”, disse.

Antes de encerrar o vídeo, Cariúcha pediu que a equipe de Mara não volte a procurar sua filha ou integrantes de sua equipe. A apresentadora terminou a declaração com uma nova provocação à cantora, fazendo referência à repercussão da turnê de Xuxa.

“E por último, não menos importante, a virilha da Xuxa tá lotando estádios. E o seu gogó? Tá lotando uma pracinha? Hum? Me deixa em paz, hein!”, disparou.







