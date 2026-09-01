Reprodução/Internet Badarik González é investigado por suspeita de furto de um anel;

Badarik González, ex-marido de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, se manifestou por meio de sua defesa sobre a investigação por suspeita de furto de um anel em Ipoema, distrito de Itabira, em Minas Gerais. A Borcat Morello Advocacia afirmou que o Ministério Público ainda não ofereceu denúncia contra o colombiano. Segundo os advogados, portanto, não existe neste momento uma acusação formal que determine eventuais crimes atribuídos a ele no caso.

A defesa também declarou que a repercussão da investigação tem provocado consequências na vida de Badarik González. No comunicado, os advogados ressaltaram a diferença entre uma apuração e uma condenação e citaram garantias legais do investigado. A equipe jurídica informou ainda que apresentará suas manifestações no processo. O posicionamento ocorre depois da divulgação de detalhes da decisão da Justiça de Minas Gerais relacionada ao episódio ocorrido durante um festival em Ipoema.

"De modo que sequer existe acusação formal delimitando quais crimes serão eventualmente imputados a Badarik", disse a Borcat Morello Advocacia, em nota. No mesmo comunicado, a assessoria jurídica reforçou que "Investigação não é condenação".

Anel foi encontrado dentro do veículo

"A liberdade de imprensa é essencial. A presunção de inocência também", concluiu a Borcat Morello Advocacia.é investigado sob suspeita de ter retirado um anel de prata exposto em um estande durante um festival no distrito de Ipoema. Segundo o relato do caso, ele teria se aproximado do local e perguntado se poderia ficar com algumas joias. Após receber uma resposta negativa, o colombiano teria pegado um anel e deixado o espaço. O UOL informou ter obtido acesso à decisão da Justiça mineira sobre o episódio.

Depois de deixar o evento, Badarik foi procurado por seguranças. Ele retornou ao local no dia seguinte e acabou abordado. Durante a ação, seu veículo foi revistado e o anel investigado foi encontrado dentro do carro, circunstância que resultou em sua prisão em flagrante.

O caso seguiu para a Justiça de Minas Gerais, e o colombiano conseguiu liberdade provisória no começo de junho, conforme as informações divulgadas sobre a investigação. A decisão que concedeu a liberdade estabeleceu medidas cautelares. Entre as determinações, Badarik González deverá comparecer à Justiça sempre que for intimado e manter atualizado o endereço registrado no processo.

Mariana Maffeis e Badarik permaneceram casados durante aproximadamente seis anos e anunciaram o término da relação em julho. O ex-marido afirmou que Mariana chegou a solicitar uma medida protetiva. Diante da decisão judicial de manter o processo sob sigilo, a filha de Ana Maria Braga tem evitado apresentar detalhes sobre o assunto. O antigo casal tem dois filhos.