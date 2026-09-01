Divulgação Rock in Rio 2026 divulga horários e novidades da Cidade do Rock





O Rock in Rio 2026 divulgou os horários das apresentações que vão movimentar a Cidade do Rock nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A programação reúne grandes nomes nacionais e internacionais distribuídos entre o Palco Mundo, Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village.

Uma nova venda extraordinária de ingressos foi aberta para a edição deste ano. No entanto, os dias 6 de setembro, que terá Calvin Harris como atração principal, e 12 de setembro, com Maroon 5 no comando do Palco Mundo, já estão esgotados.

Principais atrações

No Palco Mundo, os grandes shows começam à 0h05 nos primeiros dias do festival. A programação será aberta pelo Foo Fighters, no dia 4, seguido por Avenged Sevenfold, no dia 5, Calvin Harris, no dia 6, Elton John, no dia 7, Stray Kids, no dia 11, e Maroon 5, no dia 12. Na última noite, em 13 de setembro , Twenty One Pilots encerra a programação do palco principal à 0h05, depois de Halsey, que se apresenta às 21h35.

O espaço também receberá nomes como Black Eyed Peas, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Sepultura, Demi Lovato, J Balvin e Ivete Sangalo. A edição de 2026 ainda marca uma transformação importante na estrutura do Palco Mundo, que ganhou uma nova cenografia e uma fachada inteiramente revestida por aproximadamente 2.400 metros quadrados de painéis de LED de alta definição. A proposta é criar uma experiência visual mais imersiva e permitir que o palco tenha uma identidade diferente a cada apresentação.

No Palco Sunset, a programação também reúne atrações de peso. Capital Inicial, Bad Omens, Ne-Yo, Laufey, Jamiroquai, Mumford & Sons e Zara Larsson estão entre os artistas que encerram as respectivas noites no espaço. O festival ainda terá uma programação diversificada nos palcos New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village, ampliando a oferta de estilos musicais ao longo dos sete dias.

Fagner Vilela - iG Rock in Rio





Transporte e serviços

Para facilitar o deslocamento até a Cidade do Rock, o público contará com duas alternativas especiais de transporte. O serviço Primeira Classe terá embarques em diferentes pontos do Rio de Janeiro e da Grande Rio, além de cidades de São Paulo e Minas Gerais, com desembarque dentro do espaço do festival.

Outra opção será o BRT, que terá três rotas especiais, entre trajetos diretos e semidiretos, utilizando ônibus articulados e os corredores exclusivos do sistema. A recomendação é que o público priorize o transporte coletivo, já que haverá alterações no trânsito e bloqueios no entorno do Parque Olímpico durante os dias de evento.

Os horários completos das apresentações, o mapa da Cidade do Rock, as ativações e outras informações sobre os serviços estarão disponíveis no aplicativo oficial do Rock in Rio. A plataforma também permite que os fãs montem a própria programação para acompanhar os artistas escolhidos.

Rock in Rio espera grande público

Realizado no Brasil desde 1985, o Rock in Rio se tornou um dos maiores festivais de música do país. A edição portuguesa do evento começou em Lisboa, em 2004. Em 2026, a organização espera receber cerca de 100 mil pessoas por dia, o que representa um público potencial de aproximadamente 700 mil pessoas ao longo dos sete dias de festival.



