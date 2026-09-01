Divulgação Filho de Evelyn Regly ganha festa de Bob Esponja para comemorar 7 anos

Evelyn Regly celebrou os 7 anos do filho, Lucas, com uma festa inspirada em Bob Esponja, personagem que conquistou o menino nos últimos meses. A comemoração aconteceu no Lajedo 2 AquaPark e reuniu cerca de 110 convidados entre familiares e amigos próximos, em uma celebração mais reservada.

A escolha da temática partiu do próprio Lucas, que atualmente está apaixonado pelo universo do personagem. Segundo Evelyn, o interesse do filho surgiu depois que a família passou a controlar o tempo de tela e priorizar filmes e séries mais longos.

“Lucas escolheu o tema. Ele está apaixonado no Bob Esponja porque, de uns tempos para cá, a gente restringiu tela para ele a filmes e séries mais longos. Então ele tem visto mais Netflix e se apaixonou pelo Bob Esponja assim”, contou a influenciadora.

Divulgação Filho de Evelyn Regly comemorou 7 anos com festão

Além de atender ao desejo do filho, a comemoração também refletiu uma característica que Evelyn diz reconhecer nele: o gosto por celebrar o aniversário com muita diversão. Mesmo aos 7 anos, quando algumas crianças começam a trocar as festas tradicionais por encontros mais simples com os amigos, Lucas ainda faz questão dos elementos clássicos de uma celebração infantil.

“Uma coisa que acho legal também é que geralmente, com 7 anos, as crianças já estão começando a não querer mais festa, e sim uma reunião com os amigos só para ir no pula-pula ou jogar futebol. Mas Lucas é festeiro igual a mim. Ele ama festa de aniversário com salgadinho, brinquedos infláveis, doces e bolo”, afirmou.

Comemoração em família

A festa foi planejada para manter o aniversariante cercado por pessoas próximas e com atividades que combinassem com seus gostos. A celebração teve decoração inspirada no personagem, brincadeiras, doces e bolo, preservando o clima tradicional de uma festa infantil.

Para Evelyn, a preferência de Lucas por esse tipo de comemoração também revela uma característica que os dois compartilham.



