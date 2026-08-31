Reprodução/Instagram Marcelo Bimbi volta a causar nas redes com declarações sobre sua vida amorosa

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls e vencedor do “Power Couple Brasil”, voltou a chamar atenção nas redes sociais após fazer declarações sobre sua vida amorosa. O modelo, que também participou de “A Fazenda”, afirmou recentemente que estava decepcionado com as mulheres e que pretendia se relacionar com homens gays. Neste último sábado (29), uma nova publicação dele repercutiu entre os internautas: “Tô achando legar ser gay”.

A declaração aconteceu depois de Marcelo compartilhar outras mensagens no X, antigo Twitter, nas quais falou sobre sua frustração com relacionamentos com mulheres. Em uma delas, o modelo escreveu: “42 anos de idade e, até agora, ainda não achei uma mulher que valesse a pena. Amanhã, eu vou atrás de um veado. Vou tentar namorar uma B* pra ver se rola”.





Em outra publicação, Bimbi anunciou uma espécie de seleção envolvendo gays e mulheres trans para passar uma semana com ele. “Vou selecionar três pessoas entre gays e mulheres trans de toda a parte do Brasil. Serão três sortudas que passarão uma semana comigo. Com tudo pago. Só não serão aceitas Boycet**! E, no final, só uma terá a sorte de ter uma noite inesquecível de amor comigo”, escreveu.

Reprodução Instagram Marcelo Bimbi





Repercussão nas redes

As publicações rapidamente provocaram reações entre os internautas. Parte dos comentários questionou a postura adotada pelo modelo e considerou desnecessárias as críticas direcionadas às mulheres.

“Eu fico pasmo no desespero que muitos tem pra ganhar mídia”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Imagina a Nicole vendo uma coisa dessas, que vergonha”.

Também houve quem destacasse que Marcelo tem liberdade para escolher com quem deseja se relacionar, mas criticou a forma como ele se referiu às mulheres. “Ele tem todo o direito de se relacionar com quem quiser, mas desnecessário os comentários contra as mulheres”, afirmou um internauta.

A declaração sobre sua sexualidade também gerou debates. “Como se ser gay fosse uma coisa q pode se escolher ser do nada. As pessoas futilizam demais as coisas”, comentou outro usuário.



