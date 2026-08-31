Marcelo Bimbi volta a causar nas redes com declarações sobre sua vida amorosa
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Marcelo Bimbi volta a causar nas redes com declarações sobre sua vida amorosa

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls e vencedor do “Power Couple Brasil”, voltou a chamar atenção nas redes sociais após fazer declarações sobre sua vida amorosa. O modelo, que também participou de “A Fazenda”, afirmou recentemente que estava decepcionado com as mulheres e que pretendia se relacionar com homens gays. Neste último sábado (29), uma nova publicação dele repercutiu entre os internautas: “Tô achando legar ser gay”. 

A declaração aconteceu depois de Marcelo compartilhar outras mensagens no X, antigo Twitter, nas quais falou sobre sua frustração com relacionamentos com mulheres. Em uma delas, o modelo escreveu: “42 anos de idade e, até agora, ainda não achei uma mulher que valesse a pena. Amanhã, eu vou atrás de um veado. Vou tentar namorar uma B* pra ver se rola”.

Foto: Reprodução Instagram


Em outra publicação, Bimbi anunciou uma espécie de seleção envolvendo gays e mulheres trans para passar uma semana com ele. “Vou selecionar três pessoas entre gays e mulheres trans de toda a parte do Brasil. Serão três sortudas que passarão uma semana comigo. Com tudo pago. Só não serão aceitas Boycet**! E, no final, só uma terá a sorte de ter uma noite inesquecível de amor comigo”, escreveu.

Marcelo Bimbi
Reprodução Instagram
Marcelo Bimbi


Repercussão nas redes

As publicações rapidamente provocaram reações entre os internautas. Parte dos comentários questionou a postura adotada pelo modelo e considerou desnecessárias as críticas direcionadas às mulheres.

“Eu fico pasmo no desespero que muitos tem pra ganhar mídia”, comentou um usuário. Outro escreveu: “Imagina a Nicole vendo uma coisa dessas, que vergonha”.

Também houve quem destacasse que Marcelo tem liberdade para escolher com quem deseja se relacionar, mas criticou a forma como ele se referiu às mulheres. “Ele tem todo o direito de se relacionar com quem quiser, mas desnecessário os comentários contra as mulheres”, afirmou um internauta.

A declaração sobre sua sexualidade também gerou debates. “Como se ser gay fosse uma coisa q pode se escolher ser do nada. As pessoas futilizam demais as coisas”, comentou outro usuário.


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