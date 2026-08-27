Reprodução/Youtube/X Luana Piovani é criticada em programa de tv em Portugal

Luana Piovani, 49 anos, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento após tornar-se pauta de um programa em Portugal. A atriz foi duramente criticada ao vivo por alguns apresentadores de tv após bater boca com uma cidadã que passeava com um pastor-alemão sem coleira.

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Para quem não acompanhou, no último final de semana, a loira acabou discutindo com uma vizinha enquanto passeava com o seu cachorro em Cascais. A veterana se irritou ao ver que a mulher estava andando nas ruas com um cão de porte grande sem focinheira. Ao ver isso, a atriz brasileira tratou logo de tirar satisfação.

"Querida, muito absurdo você andar com um pastor alemão sem trela (guia ou coleira, no português brasileiro). É absurdo. Não é normal. Primeiro, que é lei. Segundo, que eu tenho uma cachorra e eu fico insegura", afirmou Luana, que filmou o chão enquanto discutia.

"Ele não faz mal a ninguém", respondeu a mulher. "Mas quem diz isso é você", retrucou a brasileira, que se irritou ao ver a mulher indo embora. "Você está errada. No seu próprio país está fazendo coisa errada. Errada", disparou.

O story publicado pela famosa ainda veio acompanhado da legenda: "puro suco da estupidez portuguesa". Entretanto, a polêmica acabou virando assunto em uma roda de programa de fofoca, no Passadeira Vermelha, do canal SIC Caras.

Reprodução/Internet Programa de tv de Portugal

Piovani é criticada em programa de tv

Ao comentar sobre o assunto, os apresentadores já começaram o tema destacando que a loira é conhecida por seu "temperamento". "Quando algo incomoda a atriz, ela não deixa nada por dizer...", disse a apresentadora Liliana Campos, pouco antes de exibir os vídeos da atriz discutindo com a vizinha.

Na sequência, os comentaristas da atração começaram um debate. Eles destacaram que n ão gostaram de vê-la generalizando todos os portugueses com o termo de "puro suco da estupidez portuguesa". No entanto, durante o bate-papo, algumas frases chamaram atenção por serem consideradas xenofóbicas.

Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani discute com vizinha por causa de pastor alemão sem guia

Isso porque alguns apresentadores chegaram a questionar, repetidas vezes, o porquê de ela não retornar para o Brasil.

"É puro suco de estupidez da Piovani. Não sei o que ela está aqui a fazer (em Portugal)", disparou o comentarista David Motta. "Ela está em Portugal, a falar mal dos portugueses. Se está mal, mude-se. No Brasil ela não é tão feliz?", acrescentou Liliana Campos.

"Eu estou muito chocada, não estava à espera deste vídeo. É grave. A Luana está a generalizar aquilo que são os portugueses. É preconceito, é discriminação", completou a comentarista Filipa Torrinha Nunes.



