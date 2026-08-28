Reprodução/Internet Maju Coutinho anunciou aos 48 anos sua primeira gravidez

Maju Coutinho anunciou nesta sexta-feira (28) que está grávida pela primeira vez, aos 48 anos. A jornalista da Globo espera um menino, que receberá o nome de Malik, com o artista visual Agostinho Paulo Moura, seu companheiro desde 2009. Atualmente à frente do quadro Delivery com Maju, do Fantástico, a apresentadora revelou a gestação nas redes sociais por meio de uma sequência de fotos ao lado do marido.

Maju Coutinho celebra chegada de Malik

Em um dos registros compartilhados,e Agostinho aparecem abraçados e seguram uma pequena roupa de bebê. A jornalista também usou bom humor para comentar a experiência inédita para ela e já conhecida pelo companheiro. “Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular”, escreveu a apresentadora ao comunicar publicamente a chegada do primeiro filho e celebrar a nova fase familiar.

Na mesma publicação, a jornalista homenageou o filho com uma referência à música Boas-Vindas, de Caetano Veloso e Gilberto Gil. “Malik, filho desejado, lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas”, declarou. A mensagem acompanhou os registros usados para anunciar a gravidez. Maju já havia abordado publicamente a maternidade e contado que passou por diferentes momentos de dúvida sobre a possibilidade de ter filhos ao longo dos anos.

Em 2024, durante participação no Saia Justa, do GNT, a apresentadora explicou que não havia descartado a maternidade. “Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei... O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe?”, afirmou.

Durante a mesma conversa, Maju Coutinho revelou que havia congelado seus óvulos. “Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada”, contou. Na ocasião, a jornalista tratou das dúvidas que teve sobre ser mãe e da dificuldade de distinguir uma vontade pessoal da expectativa social relacionada à maternidade. Dois anos depois daquela declaração, a apresentadora comunicou a primeira gravidez e identificou Malik como um filho desejado na publicação.

A notícia também repercutiu entre colegas e amigos de Maju. Poliana Abritta, que divide a apresentação do Fantástico com a jornalista da Globo, deixou uma mensagem na publicação. “A notícia mais linda do ano! Viva Malik e viva essa família tão linda. Coração em festa, minha amada”, escreveu. O comentário foi feito depois que a apresentadora revelou a gestação e compartilhou as primeiras imagens relacionadas à chegada de seu filho.