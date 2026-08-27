Reprodução Instagram Daniela Ungaretti perde irmã gêmea e revela motivo de afastamento da TV





Daniela Ungaretti, apresentadora do RBS Notícias, da afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, explicou nas redes sociais o motivo de estar afastada da bancada nesta semana. A jornalista revelou que sua irmã gêmea, Juliana Ungaretti, morreu na madrugada de segunda-feira (24), de forma repentina e inesperada. A causa da morte não foi divulgada.

Em um vídeo publicado aos seguidores, Daniela falou sobre o momento delicado vivido pela família e descreveu a irmã como uma mulher forte, determinada e discreta. Juliana, chamada carinhosamente de Júlia pelos familiares, era mãe de quatro filhos e, segundo a apresentadora, dedicou grande parte da vida à maternidade.

“Minha irmã dedicou a vida à maternidade, era uma baita mãe, uma mãe maravilhosa, tem quatro filhos que estão inconsoláveis por ter que se despedir da mãe de uma forma precoce”, afirmou.

Aniversário de 50 anos

A perda aconteceu poucas semanas antes de uma data especialmente importante para as duas. Daniela e Juliana completariam 50 anos no dia 8 de setembro e, ao longo da vida, sempre dividiram a celebração do aniversário. A jornalista contou que brincava com a irmã sobre quem era a mais velha, já que Juliana havia nascido cinco minutos antes. “Infelizmente, não vou ter minha irmã comigo para comemorar os nossos 50”, lamentou.

Durante o desabafo, Daniela também relacionou a perda da irmã à experiência de ter se despedido da própria mãe. Ela contou que a mãe morreu aos 46 anos e reconheceu a dificuldade de enfrentar novamente uma ausência tão dolorosa. “A verdade é que ninguém está preparado para isso, independentemente da idade e da fase da vida”, declarou.

A apresentadora também relatou como foi difícil comunicar a morte de Juliana à avó. Para Daniela, não existe uma ordem natural em que uma mãe precise se despedir de uma filha, o que trouxe ainda mais questionamentos à família. Apesar da tristeza, ela afirmou encontrar conforto na fé e na crença de que haverá um reencontro.

“O que me conforta é que eu acredito em um reencontro. Acredito que essa passagem que a gente vive aqui não é a mais importante e que existe um lugar melhor, onde todos nós vamos nos reencontrar em um grande abraço”, afirmou.







