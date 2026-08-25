Reprodução Instagram Samara Felippo explica declaração sobre maternidade e gravidez inesperada





Samara Felippo, de 47 anos, voltou a comentar uma declaração que havia causado repercussão sobre a maternidade. Mãe de Alícia, de 17 anos, e Lara, de 13, a atriz afirmou que continua tendo dificuldades com a rotina de ser mãe, mas ressaltou que isso não diminui o amor e a relação que mantém com as filhas.

A declaração original foi feita em 2023, durante uma participação no podcast Téte a Theo. Na ocasião, Samara falou abertamente sobre os aspectos da maternidade com os quais não se identifica, como a falta de sono, a necessidade de acordar cedo, as mudanças provocadas pela gravidez e os impactos que a chegada dos filhos pode causar na carreira.

Em entrevista recente ao programa Em Off, a atriz foi questionada se ainda mantém a mesma opinião. Samara confirmou que sua visão não mudou e reforçou que a maternidade continua sendo uma experiência bastante exigente.

“Ainda penso isso”, afirmou. Na sequência, ela resumiu uma das principais dificuldades que enfrenta desde que se tornou mãe : “Você não dorme nunca mais”.

Reprodução Instagram Samara Felippo com as filhas, Alícia e Lara





Apesar da declaração, Samara deixa claro que a dificuldade com a rotina não significa falta de amor pelas filhas. A atriz diferencia os desafios do cotidiano da relação afetiva que construiu com Alícia e Lara.

Gravidez de Lara aconteceu de forma inesperada

Durante a conversa, Samara também relembrou as circunstâncias que envolveram a chegada de Lara, sua segunda filha. A atriz contou que utilizava DIU quando descobriu a gravidez.

A experiência com Alícia, segundo ela, havia sido marcada por uma visão mais idealizada da maternidade. Naquele período, preparou o enxoval da filha em viagens a Boston e Orlando. Depois, porém, enfrentou uma fase turbulenta na vida pessoal, marcada por uma traição e pela separação de Leandrinho Barbosa, seu então marido.

“Eu estava de DIU. Tive a Alícia toda romantizada, fazendo enxoval em Boston e Orlando, e foi toda essa turbulência da traição, da separação, enfim, meu mundo foi caindo, o castelo da princesa foi desmoronando aos poucos”, relembrou.

Após perdoar a traição e retomar o relacionamento, Samara engravidou aproximadamente quatro anos depois do nascimento de Alícia. Ela contou que, apesar de usar o dispositivo contraceptivo, não acompanhava regularmente se ele permanecia corretamente posicionado.

“Costumo dizer que engravidei ‘sem querer’, porque eu estava de DIU, só que em nenhum momento eu me protegia sem ser com o DIU e não fui fazer uma ultrassonografia para ver se estava no lugar, não olhei para isso. Foi quase um ‘se vier, veio’”, explicou.

Reprodução Instagram Samara Felippo





Desejo por uma segunda filha

Embora considere a gravidez inesperada, Samara reconhece que havia, ainda que de maneira inconsciente, um desejo de ter outro filho. A atriz acredita que sua própria história familiar pode ter influenciado essa vontade.

Ela contou que sempre pensou na importância da relação entre irmãos, especialmente por ter vivido uma experiência marcante ao lado do irmão mais velho. Samara perdeu o pai aos 21 anos e, naquele momento, encontrou nele uma companhia para enfrentar tanto o luto quanto as questões práticas que surgiram após a morte.

“Pensava na coisa dos irmãos inconscientemente. Tenho um irmão mais velho. Perdi meu pai quando eu tinha 21 anos e meu irmão estava ali comigo compartilhando essa dor e toda a burocracia que é enterrar um parente, minha mãe estava muito depressiva”, relatou.







