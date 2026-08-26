Crédito: Luísa Lorenzi Maria Mariana, de Confissões de Adolescente

Mais de três décadas depois de transformar seus próprios diários em um fenômeno nacional, Maria Mariana, 53 anos, se reencontra com a adolescente que escreveu "Confissões de Adolescente".

O livro, que chega a uma nova edição pela Maquinaria Editorial, ganha prefácio inédito da autora e textos de Patrícia Perrone, Carol Machado e Ingrid Guimarães, integrantes da montagem original. O lançamento está previsto para 31 de agosto.

Escritos por Maria Mariana desde os nove anos, por incentivo do pai, o cineasta Domingos Oliveira , os diários deram origem primeiro à peça, que estreou em 8 de março de 1992, no porão do Teatro Laura Alvim, no Rio de Janeiro. Posteriormente, a obra chegou à televisão e ultrapassou a marca de 250 mil exemplares vendidos na década de 90.

Agora, na nova edição, a autora, formada em Psicologia e mãe de quatro filhos, revisita a jovem que estava na primeira edição. No entanto, para ela, o reencontro não representa apenas uma volta ao passado.

“Ver a reedição do livro chegar, depois de 34 anos, abrindo caminhos para o projeto ‘Confissões de Adolescente’, trazendo uma nova mensagem mais aprofundada sobre o diálogo entre gerações, tem sido mais do que olhar para aquela Mari aos 18 anos”, destaca.

“Tenho percorrido com ela todo o meu desenvolvimento como artista, pessoa e mulher. É um presente que estou recebendo da vida. Uma oportunidade de integração que tem feito muito sentido para o meu momento atual”, afirma.

A percepção de que suas experiências pessoais também dialogavam com uma geração inteira surgiu ainda na estreia da peça.

No dia da estreia da peça, como relato no prefácio à nova edição que escrevi. Vivi naquele dia uma metamorfose ‘que de lagarta a borboleta me batizou com lindas asas de artista’. Essa transformação foi feita pela plateia que se identificava a cada palavra com aquele universo que nunca imaginei ser também de uma geração inteira. Foi mágico e essa mágica continua acontecendo Maria Mariana.

Impactante para diversas gerações, a obra abordava temas como primeiro beijo, primeira relação sexual, drogas, conflitos familiares e o contato com a morte. Ao rever todos esses acontecimentos, a autora acredita que algumas das questões consideradas tabus naquela época já deixaram de ocupar o mesmo lugar.

“Sim, na época tocamos em muitos assuntos que eram tabus na sociedade e que hoje em dia não são mais. Olhando com mais distanciamento agora, vejo que o grande escândalo foi a relação de confiança que tive com meu pai ao confessar minha intimidade, e isso é algo que ainda é tabu”, destaca. “É escandaloso hoje construir um vínculo profundo com alguém a quem se possa confessar o inconfessável, mais ainda se essa pessoa for o pai ou a mãe”, acrescenta.

Assim como outros momentos marcantes, a maternidade transformou a maneira como Maria Mariana olha para a adolescência hoje. Mãe de quatro filhos, ela conta que cada nova fase vivida pelos filhos também a faz revisitar momentos de sua própria trajetória, mesmo depois de tantos anos.

“Quando a primeira filha nasceu, nasceu também um lugar dentro de mim que mudou minha compreensão a respeito de tudo. Filho é como joguinho de computador: quando a gente aprende a ganhar naquela fase, passa para outra e você volta a não saber nada outra vez... É uma oportunidade de evolução imperdível”, compara.

Crédito: Luísa Lorenzi Maria Mariana, de Confissões de Adolescente

Hoje, ela entende que acompanhar o crescimento dos filhos também foi uma forma de acolher a própria história. “A cada fase deles, eu revivi a minha, me melhorando e acolhendo a minha criança e adolescente também. Sou fã da maternidade, é uma grande chance de autoconhecimento”, pontua.

Mesmo com as dificuldades da maternidade e da vida em geral, a atriz não acredita que exista uma fórmula única para educar os filhos.“Uma frase que todos os pais repetem é que não tem receita de bolo, e não tem mesmo. Por isso, não é possível definir o que é certo ou errado. Cada mãe e pai só educa com o que recebeu”, reflete.

Em sua visão, a maternidade é uma construção contínua, que está sempre em mutação. “Ser mãe é algo em movimento, é uma construção para sempre a dois, entre mãe e filho”, acrescenta.

Adolescentes dos anos 90 X adolescente de hoje

Maria Mariana viveu sua adolescência antes de a internet, as redes sociais e os smartphones tomarem conta do dia a dia das pessoas. Hoje, portanto, ela acompanha de perto a experiência de um adolescente inserido nesse universo.

Mesmo assim, para a autora, a comparação entre as gerações não deve buscar definir qual delas é melhor. “Digo que eu fui a primeira influencer que viralizou, mesmo sem existir ainda a internet. A geração da atualidade tem muito a aprender com a geração dos anos 90 e vice-versa”, acrescenta.

Crédito: Luísa Lorenzi Maria Mariana, de Confissões de Adolescente

“Trabalhamos nessa reedição do livro para trazer a primeira edição em sua essência, justamente para que ele seja como uma máquina do tempo e os adolescentes de hoje possam, por si mesmos, refletir sobre as maiores diferenças, perdas e ganhos”, diz.

Apesar das transformações, para Maria, algumas questões permanecem.“Com certeza, os adolescentes mudaram muito e precisam se lembrar do que nunca mudará, do que é eterno na adolescência. Aí entra o olhar da psicóloga e mãe de quatro, sempre na investigação para entender o que eles realmente estão precisando”, afirma.

Sucesso

Ainda que seja o sonho de muitas pessoas, a atriz admite que o sucesso também trouxe uma marca que a acompanha. Ela confessa que ocupar o lugar de referência para tantos adolescentes foi pesado no começo, mas também contribuiu para seu amadurecimento.

“Com certeza foi um lugar pesado para a adolescente que fui, mas também me fortaleceu e amadureceu. A minha biografia e a biografia do projeto ‘Confissões de Adolescente’ se atravessaram e continuam se atravessando”, conta.

No entanto, atualmente, Maria Mariana encara isso com orgulho. “Por mais que eu faça outras coisas tão grandes quanto no futuro, serei sempre Maria Mariana de ‘Confissões de Adolescente’, com muita honra", confirma.

O reencontro com o livro, portanto, não significa uma tentativa de corrigir a adolescente que ela foi, mas sim acolher aquela versão de si mesma. “Estou acolhendo minha menina do jeito que ela é, com todas as fragilidades e forças. Ela está bem perto de mim, me dando coragem e alegria para reviver isso tudo", revela.

Crédito: Luísa Lorenzi Maria Mariana, de Confissões de Adolescente

A nova edição recupera a apresentação original de Domingos Oliveira e reúne textos de Patrícia Perrone, Carol Machado e Ingrid Guimarães, que participaram da montagem teatral original. As atrizes revisitam suas próprias adolescências e o início de suas trajetórias artísticas.

“Acho que todas nós estamos muito emocionadas com tudo o que está acontecendo com essa reedição do livro. Estamos nos reencontrando, lembrando das nossas essências e refletindo sobre o tempo que passou”, diz Maria.

A autora acredita que o retorno de “Confissões de Adolescente” responde a uma necessidade que permanece atual para essa geração: aproximar jovens e adultos por meio do diálogo.

“Percebo que o projeto está respondendo a um chamado, como foi nos anos 90. Tudo aconteceu de forma espontânea, como está acontecendo agora. A missão de ‘Confissões’ sempre foi dar lugar de fala aos adolescentes, aproximar pais e filhos, e agora sinto que a mensagem do livro cresceu com o tempo e vem aprofundando a mesma missão, com a reflexão sobre o tempo e o diálogo entre gerações”, conclui.



