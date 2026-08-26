Reprodução/Instagram Hugo, da dupla com Guilherme, fala sobre Fred e Fabrício

O sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, surpreendeu os fãs ao fazer um desabafo inesperado no canal de André Piunti, no YouTube, que foi ao ar no último domingo (23). Durante a conversa com o apresentador, o cantor abriu o jogo sobre Fred & Fabrício e soltou uma declaração que viralizou nas redes sociais.

Sem papas na língua, o compositor revelou que ele e Guilherme teriam sido fundamentais na criação da dupla e que, atualmente, não receberiam nem um “obrigado” ou qualquer demonstração de gratidão ou afeto.

“A gente criou o Fred & Fabrício do zero. Eles mesmos acho que nunca falaram, foram no seu programa e não falaram sobre isso. É uma tristeza que eu tenho, né? Porque os dois moraram na minha casa. Viveram na minha casa, comeram da minha comida, e é uma gratidão que não se resume a dinheiro”, declarou Hugo.

Na sequência, a dupla de Guilherme afirmou que o sentimento deveria ser eterno, mas não é assim que as coisas fluíram.

Gratidão é gratidão. Ela tem que ser eterna, independente de onde você passou. Tudo que eu fiz e faço na minha vida, sou grato a Deus e grato às oportunidades que ele me deu Hugo, da dupla com Guilherme.









Hugo fala sobre vícios

Ainda durante a conversa, o cantor, de 35 anos, contou que desenvolveu um vício em casas de apostas, chegando a perder uma quantia considerável de dinheiro.

"Cara, eu tive um problema com o jogo gravíssimo. O Guilherme [sua dupla] teve problema com o jogo. Eu não faço propaganda de jogo nem a pau. Pode me pagar o que for. Vou destruir a vida das pessoas? Não vou", disse em entrevista ao André Piunti.

Divulgação Hugo e Guilherme

"Parei, parei. Tive que parar, né? Foi um momento na minha vida, assim... Nunca falei isso. Eu acho que estou falando hoje porque é você e nem sei por que estou falando, mas não indico ninguém a entrar nisso. Tipo, uma merda", acrescentou.

Cara, joguei em tudo que tinha. Eu me perdi durante um tempo. Esse foi meu limbo também. Minha decadência. Meu psiquiatra sempre me disse que um dia eu falaria disso para as pessoas, e hoje é pela primeira vez que estou falando Hugo, cantor sertanejo.

"Foi uma fase muito triste da minha vida. Eu perdi uma grana muito considerável para mim. Me perdi como ser humano, sabe? Não só pelo jogo, mas porque ali eu me encontrava", admitiu o famoso, sem conseguir esconder a emoção.

Por fim, o artista classificou o vício como algo abominável, mas deixou claro que não julga quem gosta. "Eu não julgo quem gosta, enfim. Gosto muito, já gostei mais, mas, para mim, hoje é uma coisa que eu abominei da minha vida e não faço. Pode me oferecer o dinheiro que for, que eu jamais irei fazer. Jamais, jamais irei seduzir pessoas para trazer pessoas porque faz mal para mim ou fez mal para mim, sabe?", finalizou.



