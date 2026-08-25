Reprodução Instagram Leandro D’Lucca conta por que ele e Cleo Pires desistiram de ter filhos





Leandro D’Lucca revelou aos seguidores, nesta segunda-feira (24), que ele e Cleo Pires decidiram não ter filhos. Juntos há quase seis anos e casados há cerca de cinco, os dois já consideraram aumentar a família, mas mudaram de ideia após refletirem sobre o cenário atual do mundo.

A declaração foi feita pelo empresário ao responder a uma pergunta recorrente dos internautas. Segundo Leandro, o casal chegou a discutir a possibilidade de ter uma criança, mas concluiu que não deseja seguir esse caminho.

“Vocês amam essa pergunta! Adoram... Então, eu e a Cleo decidimos ter filhos, mas depois não mais porque vimos o mundão como que está. Colocar uma pessoa nesse mundo é f%$. Então, hoje, não teremos filhos”, afirmou.

Reprodução Cleo Pires e Leandro D’Lucca





A possibilidade de adoção

Leandro também antecipou uma possível dúvida dos seguidores sobre o chamado tempo biológico de Cleo. Ele explicou que a questão não é vista como um impedimento para o casal, já que os dois já consideraram a possibilidade de adotar uma criança no futuro.

“Já pensamos em adotar e não ter filho só biológico. Então isso (tempo) não é problema”, explicou.

Leandro já é pai

Além da relação com Cleo, Leandro já tem experiência com a paternidade. Ele é pai de Gael, de 13 anos, fruto do relacionamento que teve com a atriz e modelo Dani Pavan.







