Reprodução Instagram Jaque Khury revela mudança na relação com o próprio corpo aos 42 anos

Jaque Khury, de 42 anos, usou as redes sociais nesta última segunda-feira (24) para falar sobre a relação que mantém com o próprio corpo. A ex-Panicat compartilhou uma reflexão após publicar uma selfie diante do espelho da academia e contou que, durante muito tempo, não se sentia confortável ao exibir a própria silhueta.

Segundo Jaque, uma publicação feita por um amigo em maio deste ano contribuiu para que ela mudasse a maneira como encara a exposição do corpo. Na ocasião, ele falou sobre a ideia de alcançar uma determinada silhueta como uma conquista que pode ser compartilhada.

A ex-fisiculturista afirmou que hoje consegue olhar para o próprio corpo com satisfação por reconhecer todo o esforço envolvido no processo. “Estou feliz com meu corpo porque doeu pra chegar até aqui. Não foi fácil, foram muitas renúncias, foi muito esforço, tempo, não desistir, muitos sábados e domingos treinando, abrindo mão de coisas pra dormir direito, pra comer direito”, declarou.

Reprodução Instagram Jaque Khury

Jaque já falou publicamente sobre o uso de medicamentos para emagrecimento e afirmou anteriormente que recorreu às chamadas canetas emagrecedoras para manter a silhueta. Em outra ocasião, chegou a dizer que nunca fez dieta e que emagreceu com medicamento por considerar esse caminho mais fácil.

“Não tenho que me preocupar com o que vão pensar”

Ao comentar a publicação que a inspirou, Jaque questionou a ideia de que uma pessoa estaria simplesmente “se mostrando” ao publicar fotos do próprio corpo. Para ela, a exposição pode representar o orgulho por uma conquista alcançada com dedicação e disciplina.

“A pessoa que mostra o corpo na internet não está 'se mostrando'. Ela está mostrando que ela tem o mérito porque tem disciplina pra chegar ali. Principalmente depois de uma certa idade, tem muito valor. 'Conquistei isso, carro, diploma'. Conquistei algo que é meu, meu corpo, com a minha disciplina. Por que que a gente vai julgar?”, questionou.

A reflexão também fez com que a influenciadora passasse a se sentir mais confortável com esse tipo de publicação. Ela explicou que deixou de associar a exposição do corpo à necessidade de provocar ou chamar atenção.

“Depois que eu vi essa essa postagem, passei a sentir menos culpa de falar: 'Estou me exibindo, querendo provocar'. Estou mostrando o que eu conquistei e o que eu provocar nas pessoas diz sobre elas, é a relação delas. Não diz sobre mim. E eu não tenho que me preocupar com o que vão pensar”, afirmou.

Incentivo aos seguidores

Ao final do desabafo, Jaque incentivou os seguidores a compartilharem aquilo que consideram uma conquista pessoal, seja relacionada à aparência ou a outras áreas da vida.

“Então, mostre suas conquistas se você quiser. Seu corpo, sua inteligência... algo que você adquiriu, que está em você, que ninguém pode pegar de você, é melhor ainda”, concluiu.



