Reprodução/Internet Evaldo Macarrão decidiu não comentar o relato feito por Alana Ayoka

A equipe de Evaldo Macarrão se manifestou nesta terça-feira (25) após a repercussão de um relato publicado pela atriz Alana Ayoka sobre um relacionamento que manteve entre 2019 e 2023. A artista afirmou ter sofrido violência psicológica e física, mas não identificou o ex-companheiro em sua publicação. Internautas associaram o ator de Coração Acelerado ao desabafo por causa de antigas interações românticas entre os dois nas redes sociais.

Evaldo Macarrão também atuou em Renascer (2024) e No Rancho Fundo (2024). Em nota encaminhada à imprensa, sua equipe informou que o artista decidiu não comentar o conteúdo divulgado pela ex-parceira. O comunicado ressaltou que Alana não citou o nome do ator no relato original e informou que advogados analisam as associações e acusações feitas posteriormente por terceiros em decorrência da repercussão do caso.

Evaldo Macarrão diz que advogados analisam acusações

“Em razão das recentes publicações que vêm circulando nas redes sociais, o atorinforma que, neste momento, opta por não comentar o conteúdo divulgado. Ressalta-se que, na publicação original que deu origem às recentes repercussões, o nome do ator não é mencionado”, disse a nota divulgada à imprensa. A manifestação ocorreu três dias depois da publicação em que Alana descreveu episódios que classificou como abusivos durante um antigo relacionamento.

Na sequência, a equipe de Evaldo Macarrão afirmou que seus representantes jurídicos adotam medidas relacionadas à repercussão. “Eventuais associações e acusações posteriormente realizadas por terceiros estão sendo analisadas pelas vias adequadas e sua equipe jurídica já está adotando as providências cabíveis”, garantiu.

O comunicado não detalhou quais medidas serão tomadas nem identificou as pessoas responsáveis pelas associações mencionadas pelos representantes do ator nesta terça-feira. “O ator repudia toda e qualquer forma de violência, especialmente a violência contra a mulher, e reafirma seu compromisso com o respeito, a dignidade e a integridade de todas as pessoas”, finalizou o comunicado.

Alana publicou seu desabafo e afirmou ter sido vítima de comportamentos abusivos. Apesar de não identificar o homem citado, usuários das redes sociais relacionaram o relato ao artista por causa do relacionamento mantido pelos dois. “Eu fui vítima de um monstro exatamente assim, que é super admirado por aí, escondido atrás de um personagem gentil e amoroso para que as pessoas nunca desconfiem da farsa que ele é", disse.

"Escondido atrás de mentiras, discursos politizados de poder e força feminina e, principalmente, dos homens que o protegem”, afirmou ela. A atriz também disse que os primeiros episódios teriam começado poucos meses após o início da relação. Segundo Alana, o comportamento começou com ameaças e gritos antes de chegar à violência física.

“Primeiro começou com violência psicológica, depois foi para gritos, até chegar à agressão física, na pior parte da escrotidão que aconteceu comigo. Foi entre 2019 e 2023, quando eu consegui terminar”, lembrou ela. A atriz também afirmou que o ex-companheiro teria escondido inicialmente que era pai, situação que teria abalado sua confiança.

Alana afirmou que, após descobrir a existência do filho, teria sido manipulada pelo então parceiro para acreditar que sua reação representava preconceito contra o fato de ele ser pai. Em outros trechos do relato, a artista descreveu episódios de conflitos ocorridos dentro de casa. Entre eles, contou que o ex teria retornado de madrugada depois de sair e iniciado uma discussão que, segundo sua versão, terminou em agressão física.

Em um dos episódios narrados, Alana afirmou que o antigo companheiro teria segurado seu braço e a arrastado pela casa enquanto ela chorava e pedia distância. Segundo a atriz, ele também colocou uma mala no chão e passou a guardar os pertences dela durante a discussão, entre gritos e xingamentos.