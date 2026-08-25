Reprodução/Internet Sylvia Design recebe convites para A Fazenda desde a primeira edição

Sylvia Design revelou que não pretende participar de A Fazenda porque não consegue passar três meses afastada da própria empresa. Em entrevista para o Canal UOL, a empresária contou que recebe convites para o reality da Record desde a primeira edição. Apesar de admitir vontade de enfrentar o confinamento, ela afirmou que seus negócios ainda exigem sua presença diária na operação.

Sylvia Design explica recusa a A Fazenda

A empresária contou que a primeira proposta ocorreu logo na temporada inaugural do programa. Na ocasião, integrantes da equipe da Record foram até sua loja para apresentar o convite. Sylvia Design decidiu recusar porque seu negócio ainda era recente e sua imagem estava diretamente associada à empresa. Segundo ela, deixar a operação naquele momento poderia representar uma dificuldade para uma companhia que dependia de sua presença constante.

Atualmente, a situação continua impedindo sua entrada no reality. Sylvia explicou que três meses representam um período longo demais para permanecer afastada dos negócios. “Eu não tenho como deixar três meses a minha empresa”, afirmou. Mesmo com uma equipe numerosa e outras lideranças responsáveis pela operação, a empresária disse que prefere acompanhar pessoalmente as atividades e manter o controle sobre as decisões tomadas dentro de sua companhia.

A dificuldade de delegar responsabilidades também pesa na decisão. “No momento não dá, porque é complicado você confiar hoje em dia em pessoas. Eu prefiro estar à frente de tudo. Eu preciso estar vendo tudo nesse momento”, disse. Apesar das recusas, Sylvia Design afirmou que teria comportamento competitivo caso decidisse participar de A Fazenda.

Empresária experiente

A empresária deixou claro que não entraria no programa apenas para aparecer ou permanecer algumas semanas no elenco. Seu objetivo seria disputar efetivamente o prêmio. “Eu não vou pra ser mais uma, eu vou pra ganhar. (...) Mas por que não vai, então? Porque eu não posso deixar os meus negócios”, disse.

Sylvia Design começou sua vida profissional como empacotadora antes de construir a própria empresa e conquistar espaço na televisão. O nome pelo qual ficou conhecida surgiu ainda no comércio, durante a confecção de seu crachá. A mudança de função ocorreu no aniversário de 18 anos, quando Sylvia deixou o trabalho de empacotadora e recebeu uma promoção para atuar no departamento de vendas.

Em 2002, Sylvia Design decidiu abrir sua primeira loja com R$ 8 mil que ainda mantinha em sua poupança. O estabelecimento tinha como público consumidores das classes média e baixa. A empresária passou, então, da experiência adquirida como funcionária para a administração do próprio negócio. A estratégia escolhida foi protagonizar os próprios comerciais e recorrer a caracterizações para chamar a atenção do público.

Sylvia apareceu fantasiada de Mulher-Maravilha, de integrante de Rebeldes e de Emília, personagem de Sítio do Picapau Amarelo. As peças publicitárias transformaram a imagem da empresária em elemento central da comunicação da loja.