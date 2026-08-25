Reprodução/Instagram/loracarola Carolina Dieckmmann ao lado de sua mãe e avó

Carolina Dieckmmann, 47 anos, usou seu Instagram, na última segunda-feira (24), para fazer uma reflexão sobre a morte de sua mãe, Maíra, e de sua avó, Marly, que partiram no mesmo dia, 24 de agosto, com cinco anos de diferença entre elas.

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Ao comentar sobre o assunto, a atriz da TV Globo falou sobre a partida de suas entes queridas, algo que ainda a machuca, mesmo com o passar dos anos.

“Minha mãe morreu, faz sete anos hoje. Esse verbo terrível conjugado assim na terceira pessoa para falar dela ainda soa estranho demais. Aliás, para falar delas, porque, cinco anos depois, no mesmo 24 de agosto, morreu minha vó”, lembrou.

Na legenda do post, que conta com vários registros da atriz com sua mãe e avó, Carolina Dieckmmann expôs as camadas do luto."Minha ancestralidade ceifada em datas iguais de gosto único e amargo, duro de engolir, difícil aceitar. O luto assim cheio de simbolismo — ou seria coincidência? — torna tudo ainda pior, porque parece um combinado do qual eu não fiz parte, mas que mudou tudo em mim", disse.

Eu sei que a vida anda, e há de andar, sei da beleza das coisas invisíveis, mas que acontecem para me roubar um sorriso, aqui, acolá, ou só mesmo para dar esperança. Sei dos dias impossíveis, que ainda hei de viver Carolina Dieckmmann, atriz.

Ainda na sequência, a intérprete refletiu sobre seus sentimentos. "Do coração que tenho, miúdo por hoje, e imenso já já. Sei de tudo, só não sei aprender a viver sem vocês e nem sei se quero", escreveu.

"Mamãe, vovó, vocês nem sabem como tá doendo hoje ou sabem... é possível. Mas o colo morreu com vocês. Eu sinto muito", finalizou Carolina Dieckmann. Como é de se imaginar, os internautas fizeram questão de enviar mensagens para a atriz, como forma de consolá-la.

"O colo vai com elas… só quem perdeu uma mãe amada e presente entende isso", declarou uma. "É a dor que não cessa! A pior delas", refletiu outra. "Carol eu ainda não consigo nem escrever e nem falar essa primeira frase. Dói no corpo e na alma. Que hoje você tenha um abraço quentinho", escreveu uma terceira.

Homenagem

No dia 8 de agosto, a atriz fez questão de abrir o seu coração para celebrar o dia em que Preta Gil, sua melhor amiga, completaria 52 anos.

"O nome dela é Preta & verdade. Feliz aniversário, meu amor infinito; e que o céu te faça uma linda festa hoje porque aqui a gente te comemora todo dia: rezando, agradecendo, te amando muito e vivendo também por você. Sinto sua falta, cada dia mais", escreveu a atriz.

Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann e Preta Gil

Na publicação feita em seu Instagram, Carolina Dieckmmann compartilhou um vídeo em homenagem à melhor amiga, com trechos delas juntas no documentário Meu Nome é Preta, do Globoplay, lançado em julho.



