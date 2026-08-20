Divulgação Netflix Após sucesso na Netflix, Domithila Cattete estreia em novela da Globo





Um ano depois de se mudar para o Rio de Janeiro, Domithila Cattete vive um novo momento na carreira. A atriz, que ganhou destaque ao protagonizar a série “Pssica”, da Netflix, agora se prepara para fazer sua estreia em novelas como parte do elenco de “Por Você”, nova trama das sete da TV Globo.

Em entrevista ao PLAY VIEWS, Domithila contou detalhes da personagem Lia dos Anjos, uma jovem despachada que deixa Belém, no Pará, para morar com a tia, Iracema, interpretada por Ana Rosa. Na história, Lia também passa a trabalhar na casa da médica Bela, vivida por Sheron Menezzes.

“É a minha primeira novela, tô muito feliz. A Lia é uma personagem muito especial, ela tem um coração enorme, ela é muito doce, eu tô super animada pra mostrar ela pra vocês”, contou a atriz.

Domithila explicou que já iniciou o processo de preparação para viver a personagem e destacou a convivência com os colegas de elenco. “A gente já começou a caracterização e a preparação dela, as gravações vão começar em breve, e ela tá ali naquele núcleo da família da Bela, do elenco jovem, então tá todo mundo junto nessa e tô amando conhecer essas pessoas, super alto astral”, afirmou.

Novos desafios na televisão

“Por Você” chega após Domithila acumular experiências em diferentes formatos. Depois de “Pssica”, produção da Netflix que ajudou a projetar seu trabalho, ela participou do filme “Teste para Cardíaco”, do Globoplay. Agora, a atriz encara pela primeira vez a rotina de uma novela.

Para Domithila, cada produção apresenta uma linguagem própria e exige diferentes formas de atuação. Ela também destacou a importância da troca com outros atores para aprimorar o trabalho diante das câmeras.

“São linguagens diferentes, né? Eu acho que a gente pode aprender muito isso através da troca com o outro, mas também do tempo de câmera. O cinema é uma câmera que quer muito o seu olhar, e na TV também tem muita questão da fala e da movimentação”, explicou.

A atriz ressaltou ainda que o trabalho em cena é construído em conjunto com os colegas. “Acho que as cenas são sobre o outro e o que o outro te dá de trabalho pra você reagir com aquela fala e criarem juntos. Então a gente tá aprendendo com os colegas a todo momento, em cena, fora de cena”, disse.

Divulgação Netflix Domithila Cattete





Do Pará ao Rio de Janeiro

Nascida em Vista Alegre, comunidade ribeirinha de Marapanim, no Pará, Domithila também falou sobre a mudança para o Rio de Janeiro. A atriz revelou que completou pouco mais de um ano vivendo na cidade e comparou a nova rotina com as experiências que tinha em sua terra natal.

“Nossa, eu me mudei pra cá há exatos um ano e dois dias. Então, tendo conhecido do Rio, é bem diferente de Belém”, contou.

A atriz explicou que sua família é de Vista Alegre, região marcada pela relação com a pesca e com atividades ligadas aos rios. No Rio, entretanto, passou a se dedicar ainda mais às artes cênicas, ampliando sua experiência profissional.

“Em Belém a minha família é de Vistalegre, que é interior, então lá também tem muita questão da pesca, do peixe, camarão, caranguejo. E aqui já tô mais focando no teatro, na cal, no tablado e agora na Globo, então tá sendo uma outra experiência também”, afirmou.











