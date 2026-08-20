Reprodução/Internet Ingrid Guimarães revelou que não sabia quem era Giorgian Arrascaeta

Ingrid Guimarães contou que provocou uma crise bem-humorada dentro de casa depois de revelar que não sabia quem era Giorgian de Arrascaeta, jogador do Flamengo. Durante uma edição ao vivo do podcast Pequenas Doses Cavalares, a atriz relatou que confundiu o nome do atleta, uma das figuras comentadas pelo marido, Renê Machado, e pela filha Clara. A história posteriormente chegou às redes sociais e rendeu provocações direcionadas à artista.

A confusão começou quandotentou recordar o nome do jogador durante a conversa. "Outro dia eu falei que não sabia quem era Aspicuelta... Como é o nome do cara do Flamengo?", declarou a artista. Segundo a atriz, futebol é um assunto frequente em sua residência por causa da ligação de Renê Machado com o clube carioca. Clara também acompanha a equipe e compartilha com o pai a torcida pelo Flamengo.

Ingrid Guimarães relata reação após confundir Arrascaeta

Ao explicar o tamanho da paixão do marido, Ingrid recorreu ao humor. "Eu falei que não sabia quem era. Meu marido, não é que ele é Flamengo, o Flamengo é ele. E a Clara [filha] também é flamenguista e os dois ficavam falando: Arrascaeta, Arrascaeta... e eu: 'quem é Aspicuelta?", disse a comunicadora em tom de brincadeira. A troca do nome do jogador acabou ultrapassando a conversa familiar e chegou aos usuários das redes sociais.

Depois que a história ganhou repercussão, Ingrid Guimarães afirmou que passou a receber críticas pela falta de conhecimento sobre o atleta. Uma amiga também entrou em contato com ela para contar a reação do filho ao episódio. O menino enviou uma provocação para a atriz por intermédio da mãe e comparou a importância de Arrascaeta no futebol ao trabalho desenvolvido pela artista ao longo de sua carreira.

"Eu comecei a ser xingada na internet e uma amiga minha disse que o filho dela mandou mensagem: 'diz para a tia Ingrid que a perna do Arrascaeta é maior do que a carreira dela toda'. Ele acabou comigo. E eu mostrei para o meu marido, que é meu fã, me coloca para cima, mas nesse momento, ele falou: 'concordo com ele'. Mexeu com o Flamengo, vira relação abusiva", brincou a artista.