Reproduçao TV Globo Tata Werneck revela como será reencontro com Renato Góes em novela





Tata Werneck e Renato Góes voltaram aos holofotes nesta quinta-feira (19) após a atriz falar abertamente sobre a relação que mantém atualmente com o ex-namorado. Os dois viveram um romance por cerca de seis meses em 2015 e, mais de uma década depois, podem voltar a dividir cenas na televisão em “Quem Ama Cuida”, novela das nove da TV Globo.

Em conversa com Matheus Baldi, integrante do “Fofocalizando”, do SBT, Tatá foi direta ao ser questionada sobre a possibilidade de contracenar com o ator. A humorista afirmou que, caso isso aconteça, manterá apenas uma relação profissional com o ex.

“Se eu tiver que contracenar, será uma relação profissional, fazendo como sempre faço para tudo correr da melhor maneira. Não preciso ter uma relação próxima com quem eu contraceno. Não ficaram boas lembranças e não posso dizer que somos amigos”, Tata Werneck





Renato Góes entra na segunda fase de “Quem Ama Cuida”

Renato Góes chega à trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto para interpretar Heitor Brandão, filho de Arthur Brandão, personagem de Antônio Fagundes. O rapaz desapareceu durante uma viagem para esquiar no Himalaia e, durante anos, foi dado como morto. Sua volta à história promete provocar uma grande reviravolta na família Brandão.

Além de movimentar a disputa pela herança do pai, Heitor terá envolvimento direto com Adriana, interpretada por Leticia Colin, e Pedro, vivido por Chay Suede. O retorno do personagem também mexerá com os rumos do relacionamento entre os protagonistas.

Na trama, Tata Werneck interpreta Brigitte Brandão. Como Heitor é filho de Arthur, os personagens são primos e poderão dividir cenas pela primeira vez em uma novela. Esta também será a primeira produção em que os dois fazem parte do mesmo elenco após o relacionamento vivido em 2015.

EITA! Tata Werneck se pronunciou sobre Renato Góes #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/cyiXrg7z2n — Fofocalizando (@pfofocalizando) August 20, 2026





Vida pessoal

Atualmente, Tata Werneck é casada com o ator Rafael Vitti. Os dois estão juntos desde 2017 e são pais de Clara Maria.

Renato Góes, por sua vez, é casado com a atriz e modelo Thaila Ayala desde 2019. O casal está junto desde 2017 e tem dois filhos, Francisco e Tereza.







