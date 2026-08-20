Divulgação Festival Canta anuncia retorno com grandes nomes da música brasileira





Após três anos longe dos palcos, o Festival Canta está de volta para comemorar uma década de história. O evento será realizado em 10 de outubro de 2026, no Caminho Niemeyer, em Niterói, e terá uma programação que reúne diferentes vertentes da música brasileira. A organização promete a maior edição já realizada do festival, com estrutura para receber até 15 mil pessoas.

O line-up é encabeçado por nomes como Menos é Mais, Pedro Sampaio, Nattan, Léo Foguete e MC Cabelinho. O início das vendas começou nesta quinta-feira (20), pela plataforma Ingresse, com possibilidade de parcelamento dos ingressos em até três vezes sem juros.

Para Diogo Duílio, sócio do Grupo Onda, responsável pela realização do festival, o retorno representa uma nova etapa para o evento. “Tudo o que construímos nasceu aqui, com o público de Niterói e do Rio. Sabíamos que esse retorno, após 10 anos, precisava ser único. Vamos entregar uma experiência completamente repaginada, com uma curadoria que abraça desde quem sempre esteve com a gente até a nova geração”, afirmou.

Três palcos e atrações de diferentes estilos

A edição comemorativa contará com três palcos simultâneos. No Palco Canta, estarão atrações de diferentes gêneros, incluindo Pedro Sampaio, Menos é Mais, MC Cabelinho, Nattan e Léo Foguete.

Pedro Sampaio retorna ao festival após apresentações anteriores e destacou a expectativa de reencontrar o público de Niterói. “Não acredito que vou me apresentar em Niterói! Estou muito feliz em retornar à cidade justamente na edição de 10 anos do festival. Mal posso esperar para viver esse momento com vocês”, declarou.

Já Léo Foguete fará sua estreia no Canta e também realizará seu primeiro show em Niterói. O cantor pretende levar ao palco sucessos como “Última Noite”, “Cópia Proibida” e “Alguns Defeitos”. “Tô muito animado para conhecer o festival e sentir a energia do público fluminense!”, disse.

Funk e artistas da cena regional

A programação também terá espaço dedicado à cultura urbana. No Palco Funkão, organizado pela FunkRoom, a proposta é reunir artistas do funk carioca em encontros e apresentações colaborativas.

Entre as atrações estão Bonde das Maravilhas & Ananda DJ, FP do Trem Bala & Ramon Sucesso e MC Rodrigo do CN & DJ Zigão. Matheus Alves também fará parte da programação e receberá Os Hawaianos como convidados especiais.

O Palco Nikity, por sua vez, será voltado para artistas independentes e representantes da cena regional. A programação reúne Biel, Lara Zuzarte, Bem Demais, Samba de Marola e Bicho Solto.

Ingressos e setores

O público poderá escolher entre três modalidades de ingresso. O setor Front dá acesso ao festival e aos três palcos. Já o Open Beer inclui cerveja e água liberadas, além de banheiros exclusivos.

A opção Open Bar Super Premium oferece uma experiência mais completa, com camarote coberto, praça de alimentação exclusiva e bebidas como gin Beefeater, vodka Absolut, whisky Jameson, energético Red Bull, cerveja, água, refrigerante, suco, tônica e shots.



