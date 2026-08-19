Reprodução/Instagram/zefelipe Zé Felipe

O cantor sertanejo Zé Felipe, 28 anos, voltou a causar debate nas redes sociais na noite desta terça-feira (18), após soltar uma frase considerada bastante polêmica. Por meio de sua conta pessoal do Instagram, o ex-marido de Virginia Fonseca disparou uma frase enigmática.

Leia mais: Virginia Fonseca nega acordo com Vini Jr: "A gente amadurece"



Quem acompanha o herdeiro de Leonardo sabe que o jovem é conhecido por sempre dizer o que pensa, mesmo que isso gere polêmica. "Tem muito peido achando que é caganeira", afirmou o músico.

Reprodução/Instagram/zefelipe Zé Felipe

Como é de se imaginar, a declaração rapidamente viralizou nas redes sociais, e alguns fãs chegaram a cogitar uma possível indireta para alguém, ainda que Zé Felipe não tenha acrescentado mais nada depois.

Apesar de a fala ter arrancado risadas, também teve quem julgou a declaração imatura. "Os grandes poetas estão chorando agora. Que decadência, misericórdia. Homem cresce pelo menos alguma vez", disse uma. "Virginia aguentou foi muito", afirmou outra. "Sabe nem formar uma indireta descente.. devia voltar a estudar", completou uma terceira.





Contrato milionário

De acordo com a coluna da Fábia Oliveira, do Metrópoles, Zé Felipe vai voltar a divulgar casas de apostas. Pouco tempo após finalizar sua parceria com a Blaze, o músico já tem um novo contrato no segmento com outra empresa.

Reprodução/Instagram/zefelipe Zé Felipe

Conforme as informações da jornalista, o contrato está na casa dos R$ 350 milhões por ano, o que dá quase R$ 1 milhão de reais por dia. Ainda que o valor seja considerado 'grande', o filho de Leonardo recebia ainda mais quando tinha um contrato com a Blaze. Contudo, a parceria entre o cantor e a casa de apostas teria desandado, e isso fez com que ele optasse por encerrar a publicidade.

É importante destacar, no entanto, que, até o momento, os números divulgados são baseados em informações de fontes próximas ao cantor e não em documentos públicos.



