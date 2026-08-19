Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco, Glória Menezes e Laura Cardoso

Deborah Secco, 46 anos, usou sua conta pessoal do Instagram para homenagear duas grandes atrizes: Laura Cardoso, 98 anos, e Glória Menezes, 91 anos, que morreram na última terça-feira (18). Assim como outros colegas de profissão, a intérprete fez questão de celebrar a trajetória das veteranas.

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Em seus Stories, a famosa compartilhou vídeos e fotos ao lado das atrizes e falou sobre amor, grandeza, talento e honra por ter trabalhado ao lado de mulheres tão grandes e importantes para a dramaturgia brasileira.

"A maior de todas... Ela sempre foi amor puro... Uma força, uma luz... Minha Grande inspiração!!! Te amo, Laura Cardoso e te guardarei eternamente no meu coração", escreveu Deborah Secco, junto a uma foto com Laura.

Pouco tempo depois, a atriz falou sobre Glória Menezes e sua amizade. "Que privilégio ter vivido tudo o que vivemos em vários projetos, mas principalmente em "Louco por Elas". Te ter como amiga sempre foi especial. Você foi maravilhosa, único e necessária pro mundo e pra arte! Estará para sempre nos nossos corações", começou.

Que sorte a nossa ter vivido na mesma época que você. Que honra aprender com você. Te amo para sempre. Levarei comigo tudo o que vivemos juntas, todos seus ensinamentos, as histórias e todos momentos marcantes de anos que convivemos juntas! Obrigada pela sua arte e pela sua existência. Você sempre será eterna Deborah Secco, atriz.





Reprodução/Instagram/dedesecco Glória Menezes e Laura Cardoso recebem homenagem de Deborah Secco

Glória Menezes

A atriz morreu nesta terça (18), aos 91 anos. Conforme a assessoria confirmou, a veterana morreu em casa, acompanhada de Tarcísio Filho, seu filho caçula, e outros familiares.

Glória atuou por boa parte de sua vida e era conhecida por seu jeito extrovertido e único de levar a vida. A atriz deixa três filhos: Tarcísio Filho, fruto de seu casamento com Tarcísio Meira, e dois de seu primeiro casamento com Arnaldo Brito, João Paulo e Maria Amélia. Além disso, ela também deixou dois netos, Theo Fagundes, enteado de Tarcísio e filho de sua esposa, Mocita Fagundes, e João Paulo da Cruz Britto Filho, filho do primogênito da atriz.

Laura Cardoso

Referência da dramaturgia brasileira, Laura morreu aos 98 anos. A informação foi divulgada na madrugada de terça (18), em uma postagem nas redes sociais da própria artista. Com mais de 80 anos de carreira, a atriz acumulou cinco prêmios Grande Otelo e mais de 100 títulos, entre eles "Fera Radical", "Mulheres de Areia", "A Viagem" e "Chocolate com Pimenta".

Com sua partida, ela deixa Fátima e Fernanda, do relacionamento com o diretor Fernando Balleroni, com quem foi casada por 30 anos, até a morte dele, em novembro de 1980. Vale lembrar que o casal também teve um terceiro filho, José, que faleceu três dias após o nascimento. Posteriormente, ela chegou a contar que a perda esteve ligada a uma incompatibilidade biológica. Laura também deixa duas netas: Cláudia e Adriana, mãe do único bisneto da veterana, Fernando Faria.



