Reprodução/SBT Marcelo Casagrande toma susto ao vivo durante "SBT Notícias".

O apresentador do "SBT Notícias", Marcelo Casagrande, protagonizou um momento inusitado ao vivo durante a cobertura de uma ação policial. Na edição do telejornal exibida nesta terça-feira (18), o jornalista foi surpreendido por um forte estrondo dentro do estúdio e não escondeu o susto.

QUE TIRO FOI ESSE? 😳

Estouro no estúdio do SBT assusta Marcelo Casagrande durante cobertura de ação policial. – Vou ser até verdadeiro com você. Perdi a linha agora! Eu numa dessa daria um belo de um berro e sairia pulando dali! 😂 #SBTNotícias #SBTNews pic.twitter.com/SNA1m7ebxG— Luiz Ricardo (@excentricko) August 18, 2026





Na ocasião, Marcelo comentava uma reportagem sobre um assalto à mão armada ocorrido em um supermercado que funciona 24 horas, em São Paulo. Enquanto ele falava sobre o aumento desse tipo de crime na capital paulista, uma gravação do momento em que a Polícia Militar (PM) abordava os suspeitos passavam na tela.

Quando a imagem do jornalista apareceu no lado direito da tela, em paralelo ao vídeo da intervenção policial, um forte barulho pôde ser ouvido no estúdio. O estrondo assustou Casagrande, que reagiu imediatamente.

"Que susto! Deu um estouro aqui numa lâmpada... Vou ser até verdadeiro com vocês. Perdi a linha agora trazendo aqui esse caso porque o estouro foi muito forte aqui", disse o comunicador, visivelmente nervoso. Na sequência, ele tranquilizou o público: "Mas está tudo certo. Tudo nos conformes", completou.

Apesar do susto, o profissional demonstrou jogo de cintura, retomou o raciocínio e seguiu com a apresentação do noticiário.





São Paulo faz SBT disparar na audiência e ultrapassar a Record

A vitória do São Paulo sobre o Bolívar na Copa Sul-Americana representou uma vantagem também para o SBT. Durante a transmissão da partida, a emissora de Silvio Santos, levou a melhor e venceu a Record na disputa pela preferência do público.

Segundo o colunista do iG, Gabriel de Oliveira, os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos por ele com fontes do mercado, mostram que São Paulo x Bolívar teve 6,60 pontos de média em sua faixa horária completa, das 21h21 às 23h31, considerando também as transmissões pré e pós-jogo, além da faixa de bola rolando.

Com um pico de 8,65 pontos, a transmissão da Copa Sul-Americana emplacou 33% mais público que atrações da Record como "Coração de Mãe", "Reis" e que o reality show musical "Canta Comigo Teen".

Ainda segundo o colunista, o SBT informou que São Paulo x Bolívar conseguiu alcançar 3,2 milhões de telespectadores apenas no estado de São Paulo. Em seu melhor momento de audiência, às 23h11, a transmissão da partida conseguiu atingir mais que o dobro de telespectadores da Record: ﻿8,65 pontos, número 104% superior ao obtido pelo "Canta Comigo Teen", que pontuava 4,24.