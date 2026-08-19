O apresentador do "SBT Notícias", Marcelo Casagrande, protagonizou um momento inusitado ao vivo durante a cobertura de uma ação policial. Na edição do telejornal exibida nesta terça-feira (18), o jornalista foi surpreendido por um forte estrondo dentro do estúdio e não escondeu o susto.
Na ocasião, Marcelo comentava uma reportagem sobre um assalto à mão armada ocorrido em um supermercado que funciona 24 horas, em São Paulo. Enquanto ele falava sobre o aumento desse tipo de crime na capital paulista, uma gravação do momento em que a Polícia Militar (PM) abordava os suspeitos passavam na tela.
Quando a imagem do jornalista apareceu no lado direito da tela, em paralelo ao vídeo da intervenção policial, um forte barulho pôde ser ouvido no estúdio. O estrondo assustou Casagrande, que reagiu imediatamente.
"Que susto! Deu um estouro aqui numa lâmpada... Vou ser até verdadeiro com vocês. Perdi a linha agora trazendo aqui esse caso porque o estouro foi muito forte aqui", disse o comunicador, visivelmente nervoso. Na sequência, ele tranquilizou o público: "Mas está tudo certo. Tudo nos conformes", completou.
Apesar do susto, o profissional demonstrou jogo de cintura, retomou o raciocínio e seguiu com a apresentação do noticiário.
São Paulo faz SBT disparar na audiência e ultrapassar a Record
A vitória do São Paulo sobre o Bolívar na Copa Sul-Americana representou uma vantagem também para o SBT. Durante a transmissão da partida, a emissora de Silvio Santos, levou a melhor e venceu a Record na disputa pela preferência do público.
Segundo o colunista do iG, Gabriel de Oliveira, os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos por ele com fontes do mercado, mostram que São Paulo x Bolívar teve 6,60 pontos de média em sua faixa horária completa, das 21h21 às 23h31, considerando também as transmissões pré e pós-jogo, além da faixa de bola rolando.
Com um pico de 8,65 pontos, a transmissão da Copa Sul-Americana emplacou 33% mais público que atrações da Record como "Coração de Mãe", "Reis" e que o reality show musical "Canta Comigo Teen".
Ainda segundo o colunista, o SBT informou que São Paulo x Bolívar conseguiu alcançar 3,2 milhões de telespectadores apenas no estado de São Paulo. Em seu melhor momento de audiência, às 23h11, a transmissão da partida conseguiu atingir mais que o dobro de telespectadores da Record: 8,65 pontos, número 104% superior ao obtido pelo "Canta Comigo Teen", que pontuava 4,24.