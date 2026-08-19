Reprodução/Internet São Paulo x Bolívar marcou 6,60 pontos de média no SBT

A vitória do São Paulo diante do Bolívar na Copa Sul-Americana foi responsável por uma verdadeira goleada do SBT contra a Record na disputa pela preferência dos telespectadores. A classificação do clube paulistano para as quartas de final do torneio conquistou a melhor performance do campeonato no ano, além dos melhores números do certame em um dia útil desde 27 de abril de 2025, quando o Corinthians foi eliminado em um jogo disputado contra o argentino Huracán.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que São Paulo x Bolívar teve 6,60 pontos de média em sua faixa horária completa, das 21h21 às 23h31, considerando também as transmissões pré e pós-jogo, além da faixa de bola rolando. Com um pico de 8,65 pontos, a transmissão da Copa Sul-Americana emplacou 33% mais público que Coração de Mãe, Reis e que o reality Canta Comigo Teen.

Segundo o, São Paulo x Bolívar conseguiu alcançar 3,2 milhões de telespectadores apenas no estado de São Paulo, quando considerada a extrapolação da audiência média para o guia de cobertura da emissora. Com isso, o canal precisaria de cerca de 45 estádios do Morumbi para conseguir promover um encontro do público que assistiu a pelo menos 1 minuto da partida na rede — a atual capacidade da arena, considerando jogos de futebol, é de até 72.039 pessoas.

Outros destaques

Em seu melhor momento de audiência, às 23h11, a transmissão comandada por Tiago Leifert conseguiu atingir mais que o dobro de telespectadores da Record: neste minuto, a partida da Copa Sul-Americana registrava 8,65 pontos, número 104% superior ao obtido pelo Canta Comigo Teen, que pontuava 4,24 — em seu horário completo de confronto com a bola rolando, das 22h44 às 23h26, o reality show marcou 4,22 pontos de média, contra 8,02 do evento exibido pelo SBT.

Quem Ama Cuida bateu recorde ao alcançar 25,94 pontos de média e pico de 27,24. Por Você avançou em seu segundo capítulo, anotou 22,11 pontos e chegou a 23,29 em seu melhor momento. Já o Jornal da Band marcou 3,23 pontos de média, atingiu a casa dos 4 pontos e recuperou a terceira colocação.