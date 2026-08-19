Reprodução Instagram Gabriela Loran surge nua durante banho e mostra rotina aos fãs





Gabriela Loran, de 33 anos, compartilhou com os seguidores um pouco de sua rotina nas primeiras horas do dia. Nos Stories do Instagram, a atriz publicou um vídeo em que aparece aproveitando o banho e dançando ao som de uma playlist animada.

Na sequência, já de roupão, ela mostrou momentos de autocuidado, como escovar os dentes e cuidar da pele. “Rotina da manhã”, escreveu na publicação.

Reprodução Instagram Gabriela Loran





Atriz fala sobre fase de autocuidado

Solteira desde o fim de 2025, Gabriela ganhou projeção nacional ao interpretar Viviane em "Três Graças", novela que antecedeu "Quem Ama Cuida" na faixa nobre da TV Globo. Em entrevista ao iG, realizada em julho deste ano durante um evento no Rio de Janeiro, a atriz falou sobre a fase atual e explicou a relação que mantém com as próprias fotos sensuais compartilhadas nas redes sociais.

“Estou numa fase muito boa de voltar para mim, para as coisas que eu gosto. Estou aproveitando esse momento para mergulhar cada vez mais dentro de mim mesma. Então, quando eu posto essas fotos, não é para biscoitar. A gente gosta de um biscoitinho também, não vou negar, mas é mais porque estou muito em paz com o meu corpo e comigo mesma. Quero explorar muito esse lado meu”, afirmou.

Fagner Vilela - iG Gabriela Loran





Novos projetos

Além dos trabalhos na televisão, Gabriela tem novos projetos pela frente. A atriz poderá ser vista em breve em "Amor à la Carte", comédia romântica dos Estúdios Globo dirigida por Natalia Grimberg. Ela também integra o elenco de "Lá na Minha Terra", próxima trama que substituirá "A Nobreza do Amor" em novembro.



