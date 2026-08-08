Reprodução Instagram/Divulgação Globo Conheça o elenco de "Lá na Minha Terra", próxima novela das seis da TV Globo





A TV Globo prepara "Lá na Minha Terra", próxima novela das seis da emissora, para ocupar a faixa a partir de novembro de 2026. A produção substituirá "A Nobreza do Amor". Escrita por Mário Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a trama terá como protagonista Dira Paes e contará com nomes conhecidos da dramaturgia, além de estreantes no horário e novos talentos.

A história começa no sertão nordestino e acompanha Rosenda, personagem de Dira Paes, uma mulher sertaneja e mãe de quatro filhos. Ela vê o marido partir para São Paulo em busca de trabalho, com a promessa de retornar para buscar a família. O tempo passa, porém, e ele não volta. Convencida pela filha Maria Lina, interpretada por Arianne Botelho, de que o pai pode estar vivo, Rosenda decide deixar sua terra natal e seguir para a capital paulista em busca de respostas.

Dira Paes vive a protagonista

Dira Paes será a responsável por dar vida a Rosenda, mulher que deixa o sertão acompanhada dos filhos para descobrir o paradeiro do marido. A personagem será colocada diante de uma situação inesperada ao chegar a São Paulo: ela descobrirá que o homem que acreditava estar desaparecido está vivo e refez a vida ao lado de outra mulher.

O marido de Rosenda será interpretado por Daniel de Oliveira. O ator assumiu o papel depois de Eduardo Moscovis ter sido inicialmente cotado para a produção. Na trama, o personagem será um dos principais antagonistas e estará diretamente ligado ao conflito central vivido pela protagonista.

Camila Morgado será a vilã

Camila Morgado terá um dos papéis de destaque da novela. A atriz interpretará a mulher com quem o marido de Rosenda se casa depois de deixar a família no Nordeste. A personagem será a principal antagonista da história e entrará em confronto direto com a protagonista.

Reprodução Instagram/Divulgação Globo Mateus Solano, Danilo Mesquita e Daniel de Oliveira





Outro nome importante do elenco é Mateus Solano, que será um dos personagens ligados à trajetória de Rosenda. O ator retorna ao horário das seis depois de ter participado de "Elas por Elas", exibida entre 2023 e 2024.

Arianne Botelho será filha de Rosenda

Arianne Botelho interpretará Maria Lina, uma das filhas de Rosenda. É a jovem quem percebe que há algo estranho na história sobre o desaparecimento do pai e convence a mãe de que ele pode estar vivo. A personagem terá papel importante na decisão da família de partir para São Paulo.

Reprodução/Globo Gabriela Loran terá papel de destaque em "Lá na Minha Terra"





Alana Cabral, Julia Dalavia, Felipe Simas, Gabriela Loran, Lilia Cabral, Mariana Lima, Leandro Daniel, Thardelly Lima e Luís Miranda também estão entre os nomes anunciados para a produção. Gabriela Loran, que esteve em "Três Graças", viverá uma personagem ligada a um cabaré, em uma mudança de registro em relação ao papel anterior na emissora.

Novos nomes entram para o elenco

A escalação ganhou novos reforços nos últimos dias. Lucy Alves, Danilo Mesquita, Vicenthe Delgado e Jaime Leibovitch fecharam contrato com a Globo para participar da novela. Lucy Alves, inclusive, fará sua estreia no horário das seis.

A produção também terá Giulia Benite, conhecida por interpretar Mônica nos filmes e na série de "Turma da Mônica". Aos 18 anos, a atriz fará sua estreia em novelas e integrará o núcleo de Camila Morgado e Daniel de Oliveira.

Foto: Globo Suely Franco é um dos nomes confirmados em "Lá na Minha Terra"





Suely Franco, Olívia Araújo, Cris Larin, Castorine, Jéssica Marques e Leticia Vieira, que participou do remake de "Vale Tudo", também foram confirmadas na produção. A escalação segue em andamento, e alguns papéis ainda não tiveram seus detalhes divulgados.

Rafael Vitti está em negociação

Entre os nomes que ainda não devem ser tratados como confirmados está Rafael Vitti. Segundo as informações mais recentes, o ator recebeu um convite da Globo e está em negociação para integrar o elenco. Por isso, seu nome ainda não aparece entre os contratados da produção.



