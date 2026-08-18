Reprodução/Internet Glória Menezes morreu aos 91 anos nesta terça-feira, no Rio

A atriz Glória Menezes morreu aos 91 anos nesta terça-feira (18). A informação foi confirmada por familiares da artista. Consolidada como um dos nomes mais importantes da teledramaturgia brasileira, a atriz construiu uma carreira repleta de sucessos.

Durante mais de 60 anos de trajetória na televisão, no cinema e no teatro, ela acumulou personagens marcantes. Confira a lista dos principais papéis da carreira de Glória Menezes abaixo.

Irmãos Coragem

Na trama escrita por Janete Clair, e exibida originalmente pela TV Globo em 1970, Glória Menezes interpretou a protagonista Lara/Diana/Márcia, uma mulher com múltiplas personalidades que vive um tórrido romance com o garimpeiro João Coragem, vivido por Tarcísio Meira (1935-2021). Curiosamente, eles também formaram um casal na vida real.







Guerra dos Sexos

No folhetim, exibido pela Globo originalmente em 1983, Glória Menezes interpretou Roberta Leone, uma mulher de personalidade marcante, que fica viúva já no inicio da trama e assume os negócios do marido, na fábrica de confecções Ravelo Sport.





Rainha da Sucata

Glória Menezes ganhou grande destaque nacional ao interpretar sua primeira vilã em "Rainha da Sucata", novela escrita por Silvio de Abreu e exibida em 1990, pela Globo. Na trama, a socialite nutria uma paixão pelo próprio enteado, Eduardo, interpretado por Tony Ramos.





O Pagador de Promessas

No filme de 1962, Glória Menezes deu vida a Rosa, esposa do protagonista Zé do Burro (Leonardo Villar). O longa-metragem, que foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Filme Internacional, marcou a estreia da atriz no cinema.

Morte por causas naturais

A morte de Glória Menezes foi confirmada na tarde desta terça-feira (18), por Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz, que trabalhou com ela por mais de 20 anos.

"Ela faleceu hoje, de causas naturais, no apartamento dela no Rio de Janeiro, por volta das 14 horas. Tarcisinho estava com ela. Ia fazer 92 anos. Pegou pneumonia um tempo atrás", disse em nota enviada à revista Quem.



